»Vi oplever i øjeblikket et massivt hackerangreb på vores hjemmeside og forventer at have udfordringer disse dage.«

Sådan lyder det søndag eftermiddag fra Thisted Kommune, der i et opslag på Facebook beskriver, at hjemmesiden Thisted.dk er nede.

I opslaget lyder det videre, at man kæmper for at løse problemet, ligesom også forsikrer om, at borgere fortsat har mulighed for at henvende sig telefonisk.

»Vi arbejder på højtryk for at løse problemet og beklager, at vi ikke kan yde den samme service som normalt.«

B.T. følger sagen.