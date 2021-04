»Det er vigtigt, at man aldrig lægger gasflasker i beholderen til metalaffald – eller andre affaldsbeholdere. Også selvom de er tomme. Der er stor risiko for, at de eksploderer, og skraldemanden kan komme alvorligt til skade.«

Sådan skriver Hvidovre Kommune på sin hjemmeside, efter en skraldemand i kommunen tidligere på ugen var tæt på at komme til skade, da han afhentede affald.

Det skriver TV 2 Lorry.

Nogle beboere havde puttet gasflasker i beholderen til metalaffald. Der er tale om den type gasflaske, som for eksempel bruges til opvarmning i en gasgrill eller til en ukrudtsbrænder.

Husker du at køre farligt affald på genbrugspladsen?

Da gasflasken blev presset sammen i skraldebilen, eksploderede den.

Det var tæt på, at skraldemanden blev ramt.

Derfor skriver kommunen nu på sin hjemmeside, at gasflasker altid skal bortskaffes som farligt affald og afleveres som farligt affald på genbrugspladsen til miljøbilen.

»Det er farligt. En skraldebil med ild i er jo ikke særligt fantastisk. Og alt efter, hvor stor sådan en flaske under tryk er – hvad enten det er gas eller hårlak – så kan det forårsage skade i den retning, det sprænger,« siger Torben Koch, driftslederassistent i kommunens affald- og ressourceafdeling, til tv-stationen.

Der har den seneste uge været flere eksempler, hvor kommunens skraldebiler, der indsamler glas og metal, har opdaget gasflasker i metalaffaldet.