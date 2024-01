Mariagerfjord Kommune har set sig nødsaget til at træffe en drastisk beslutning.

En akut udfordring på kassebeholdningen samt høj anlægsaktivitet i 2023, tab på kommunens investeringer i 2022 og underskud på driften betyder, at der indføres anlægsstop.

Det fortæller borgmester Mogens Jespersen i en pressemeddelelse.

»Vi kan se, at vores kassebeholdning allerede nu bevæger sig ned omkring Indenrigsministeriets anbefaling for en kommune på vores størrelse. Derfor er vi simpelthen nødt til at hive i håndbremsen på en række planlagte anlægsprojekter, der vil dræne kommunekassen yderligere, hvis vi stikker spaden i jorden,« siger borgmesteren.

Indtil videre må de byggeprojekter og renoveringer, der er i gang, vente indtil slutningen af februar. Her vil økonomiudvalget vurdere, hvordan situationen ser ud.

»En række store anlægsprojekter har været forsinket, og vi har mange gode anlægsprojekter på vej. Derfor skal vi have vurderet, hvilke projekter vi kan sætte på pause for at styrke likviditeten. Indtil det overblik ligger på vores bord, indfører vi anlægsstop,« siger Mogens Jespersen.

Anlægsstoppet er ikke det eneste, kommunen vil gøre. Man vil således også se på muligheden for blandt andet at lånefinansiere havnebyggeriet i Mariager.