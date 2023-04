Lyt til artiklen

»Jeg er da ærgerlig over det. Jeg vil hellere have, at der er heste, der går og passer og plejer vores natur, end der er mennesker.«

Sådan lyder det fra Court Møller (R), der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Rudersdal Kommune, hvor der lige nu udspiller sig et vaskeægte drama, der begyndte med en flok fritgående ponyer.

Rudersdal Kommune udsatte for to år siden en flok fritgående Exmoor-ponyer på to af kommunens arealer. Siden har de modtaget et utal af henvendelser fra borgere, der har sat spørgsmålstegn ved projektet.

For to uger siden kulminerede det, da en af ponyerne blev fundet død i Sorø. Ponyen havde tidligere været en del af ponyflokken, men den blev flyttet til en anden flok ved Sorø, hvor den blev fundet død.

Projekt pony og biodiversitet I Vaserne og Maglemosen nord for København har en flok på 8 fritgående Exmoor-ponyer og 11 køer sørget for at holde vegetationen nede.

Dermed får høje græsser, siv og invasive arter som f.eks. sildig gyldenris og japansk pileurt ikke mulighed for at overtage området.

Det skaber plads til blomster, urter og et større insektliv.

Dyrene har adgang til læ og drikkevand. Som udgangspunkt lever de af væksterne i området. Men de vil få tilskudsfoder, hvis det er nødvendigt. Kilde: Rudersdal Kommune

Selvom en dyrlæge vurderede, at ponyens dødsfald var et hændeligt uheld, har Rudersdal Kommune valgt at lukke ned for projektet.

»Når vi får henvendelser, så bliver vi nødt til at sende nogen ud for at tjekke forholdene derude. Vi er nødt til at agere på de henvendelser. Jeg må bare sige, at det arbejde, som forvaltningen har brugt på hestene, har været i et sådant omfang, at vi ikke kunne blive ved med at sidde det overhørig og bare lade det køre videre,« fortæller Court Møller til B.T.

Det er Rudersdal Kommune, der ejer arealerne, men det er firmaet Krat og Ko, der har stået for hestene.

Firmaet fortæller i et opslag, at de ser sig nødsaget til at afvikle alt dyrehold på offentlige arealer, fordi de er »bange for at tage fejlagtige beslutninger, som ikke er til dyrenes bedste, på grund af ubegrundede anklager og politianmeldelser« blandt andet på grund af hadefulde sms'er.

Ifølge DR var Rudersdal Kommune og Krat og Ko blevet politianmeldt af foreningen 'Stop vanrøgt af dyr bag hegn' angående den nu døde pony, men nu har Nordsjællands Politi vurderet, at der ikke er grundlag for at gå videre med sagen.

»Det har været en svær beslutning, fordi jeg i lang tid har sagt til min forvaltning, at vi ikke vil lade os diktere af de her hestekyndige, der blander sig. Vi skal sørge for, at de heste har de vilkår, de skal have efter lovgivningen. Men jeg har også fulgt med i hestedebatten og set, hvordan den er blevet meget voldsom.«

Fortryder du beslutningen om at have hestene på de her arealer?

»Nej, det gør jeg ikke, og jeg håber også, at vi kommer tilbage til at have heste igen, fordi de er en vigtig del af vores naturpleje.«

Du udtaler til DR, at »det gør jo, at man som politiker bliver en lille smule forsigtig og tænker: 'Kan vi nu stå på mål for, at der kommer en kritik af den måde, vi håndterer de dyr på'. Er det ikke at underminere de vurderinger, der har været fra politiet og fra dyrlægerne?

»Jo, fordi det her er rigtig svært. Jeg har ikke den faglige indsigt til at sige, hvad der er op og ned. Så kommer der nogen, der på den ene side siger, at de forhold er ikke i orden, og på den anden side, så har der aldrig været nogen dyrlæger, der har sagt, at hestene har det dårligt eller har lidt skade. Vi er i et spændingsfelt, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi kan håndtere det her. Så vi har desværre trukket os for en tid.«