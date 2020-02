Flere og flere kommuner har indført røgfri arbejdstid for deres ansatte. Men hos én kommune er det ikke længere kun cigaretter og e-cigaretter, som bliver forbudt i arbejdstiden.

Nu skal de hvide bøtter med snus også blive i lommen, når man er iført sin arbejdsuniform.

Sådan lyder et nyt forbud, som Hørsholm Kommune har vedtaget, skriver TV 2 Lorry.

De små pakninger, som lovligt kan købes i Sverige, vil være bandlyst i arbejdstiden fra d. 1 august 2020 i Hørsholm Kommune.

Nu bliver det også forbudt at indtage snus i arbejdstiden i Hørsholm Kommune.

»Hørsholm Kommune ønsker at være en aktiv medspiller i at forbedre folkesundheden og ikke mindst sikre et sundere arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Samtidig har vi som kommune et ansvar for at være en god rollemodel for kommunens børn og unge, hvor kommunens medarbejdere er med til at gøre tobak mindre synligt og attraktivt,« siger kommunens borgmester Morten Slotved (K) i en pressemeddelelse.

Forslaget om at indføre et tobaksforbud er blevet modtaget med blandede følelser blandt medarbejderne, oplyser Hørsholm kommune.

Kommunen vil tilbyde rygestopskurser i løbet af foråret for de medarbejdere, som ønsker at kvitte nikotin permament. Med det nye forbud bliver Hørsholm kommune nummer 41 i Danmark, som har indført røgfri arbejdstid.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse bruger cirka to procent af danskerne snus.