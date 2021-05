211.

Der er det faretruende testjusterede incidenstal, der helst ikke må stige meget mere i Solrød Kommune.

Det kan nemlig betyde, at genåbningsfesten vil blive sat på pause. Det skriver sn.dk.

Dagens coronatal fra Statens Serum Institut kunne nemlig fredag eftermiddag oplyse, at 75 af kommunens borgere er konstateret smittet med coronavirus de seneste syv dage, og at det testjusterede incidenstal nu er oppe på 211.

Det er en situation, som vil have enorme konsekvenser for både borgere, erhvervslivet og foreningslivet. Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune

Det er alarmerende tæt på den foreløbige nedlukningsgrænse på 250.

Det kan få store konsekvenser for kommunens grundskoler, klub-, fritids- og foreningstilbud, som vil blive lukket ned. Men også erhvervslivet kan være i fare for nedlukning, hvis Folketingets Epidemiudvalg beslutter sig for, at det er nødvendigt.

»Det er en situation, som vil have enorme konsekvenser for både borgere, erhvervslivet og foreningslivet. Derfor opfordrer jeg stærkt til, at vi står sammen, viser omhu og gøre alt, hvad vi kan for at bryde smittekæderne og undgå en nedlukning,« siger borgmester i Solrød Kommune Niels Hörup (V) til sn.dk.

Dog kan det være kommunen bliver reddet i 11. time, hvis den nedre grænse for det testjusterede incidenstal bliver hævet fra 250 til 300.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og sundhedsordføreren fra Konservative, Per Larsen, har nemlig begge udtalt, at myndighederne har anbefalet en ændring.