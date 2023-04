Lyt til artiklen

For en kontanthjælpsmodtagende esbjergenser blev en shoppetur i Tyskland endnu dyrere, da han og en kammerat krydsede grænsen til Danmark.

Kontanthjælpsmodtageren havde nemlig smykker for 35.000 kroner med hjem til sin kone, kunne Toldstyrelsen konstatere efter de havde stoppet bilen med de to rejsende. Og selvom det umiddelbart lyder meget galant, så havde det altså store konsekvenser.

Det skriver JydskeVestkysten.

For kontanthjælpsmodtagerens hustru var nemlig i den samme økonomiske situation som sin mand. Derfor måtte Esbjerg Kommune stoppe for hustruens kontanthjælp, da hun, eftersom hun nu er ejer af smykker for 35.000 kroner, ikke længere er berettiget til ydelsen.

Ifølge reglerne forventes det, at hun lever af den værdi gaven har, indtil den er brugt op, og derefter kan hun igen få kontanthjælp.

Man kan nemlig ikke få kontanthjælp, hvis man selv eller ens ægtefælle har en formue på over 10.000 kroner. Formue i den sammenhæng er for eksempel penge og værdier, som let kan omsættes til penge.

Det er en kommunal specialafdeling, der har til formål at opspore og sætte en stopper for socialbedrageri, som har behandlet sagen.

I 2022 sparede specialafdelingen kommunen for næsten 8 millioner kroner.