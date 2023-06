Fra 1. september står forældre til børnene i tre af de største daginstitutioner i Albertslund Kommune med et potentielt alvorligt problem.

Kommunen skal spare 671.000 kroner på børneområdet, og pengene skal komme fra Børnehuset ved Vejen, Børnehuset Damgården og Børnehuset Troldehøj med den konsekvens, at daginstitutionerne enten snart skal låses af før tid eller åbne senere på morgenen.

“Det gør, at vi pludselig ikke selv kan enten aflevere eller hente vores barn og derfor må få vores forældre til det. Sådan burde det ikke være,” siger Marc Bagge Tronier, der er far til et barn i en af de ramte børnehaver.

For kort tid siden fik Marc Bagge Tronier og hans kone, Katja Bagge Tronier, en besked i deres e-Boks, hvor det fremgik, at de fra september skal planlægge deres dagligdag ud fra de nye åbningstider, som kommer på grund af besparelsen.

Katja Bagge Tronier er i lære som maler og forlader hjemmet 6.45 om morgenen, mens Marc Bagge Tronier er selvstændig som knivsliber og ofte først har fri sent på eftermiddagen.

Med de nye åbningstider skal de tre daginstitutioner skære to timer af dagene om ugen – enten om morgenen eller om eftermiddagen. Det svarer til, at de sidste børn skal hentes inden klokken 16.00 eller afleveres tættere mod klokken 08.00 end 07.00 om morgenen.

En tid, der i begge ender vil gøre det svært for mange forældre at nå enten at aflevere eller hente deres børn, forklarer Marc Bagge Tronier.

“Vi er mange forældre, der er utilfredse over det her. Vi som familie bliver nødt til at finde ud af det, men som selvstændig kommer det til at gå ud over både kunderne og økonomien. Det er noget rigtig skidt,” siger Marc Bagge Tronier.

Marc og Katja Bagge Tronier er glade for deres søns daginstitution og ønsker ikke at skifte, men med de nye åbningstider kan det blive en overvejelse. Foto: Privat Vis mere Marc og Katja Bagge Tronier er glade for deres søns daginstitution og ønsker ikke at skifte, men med de nye åbningstider kan det blive en overvejelse. Foto: Privat

“Men jeg tør slet ikke tænke på dem, der ikke selv har kontrol over deres vagtplan, og i sidste ende kan ende med at miste sit job, hvis de ikke kan få fri tidligere eller lignende. Det vil vi ikke stå og se på.”

Ifølge Marc Bagge Tronier rammer besparelsen ekstra hårdt, fordi det bestemt ikke er første gang, at besparelser i Albertslund Kommune er gået ud over børnene.

“De seneste par år har de også sparet på daginstitutionerne. Efter corona ville børnehaven købe nyt legetøj ind, men det var der ikke længere råd til, og derfor måtte vi som forældre hjælpe til og samle ind. Engang var Albertslund en af de bedste byer for børn, men det er ikke længere tilfældet,” siger han.

B.T. har foreholdt Albertslund Kommune kritikken. I et skriftligt svar til B.T. oplyser de:

Svar fra Albertslund Kommune Herunder kan du læse det fulde svar fra Albertslund Kommune: Det har været en del af et samlet katalog over besparelser, hvor politikerne så har valgt en række besparelser fra kataloget, blandt andet dette. Vi anerkender at besparelsesforslaget ”rammer nogle” – og det er svært at lave besparelser, som alle bliver glade for. Når det er sagt, så har vi været i dialog med dagtilbudslederne omkring forældrenes brug af børnehusene i åbningstiden og vi kan se, at der er en mindre gruppe forældre, som anvender åbningstiden i ydretiden. Vi er optaget af, at når vi skal lave besparelser på området, at det rammer færrest muligt og at det påvirker kvaliteten i mindst mulig grad. I dette tilfælde er der tale om en serviceforringelse, som desværre vil påvirke en mindre gruppe forældre. Hvorfor har man valgt at lægge besparelsen på børneområdet?

Albertslund Kommune stod sidste år over for store besparelser og derfor behov for at kigge bredt i organisationen og servicen. Albertslund er en af de kommuner i landet, der bruger flest penge på dagtilbudsområdet. Det er vi også efter budget 2023. På tidspunktet for beslutningen anvendte Albertslund Kommune 2.000 kroner mere pr. barn end en gennemsnitskommune i Danmark. Forældrene peger på store konsekvenser som jobskifte, en mere stresset hverdag og ikke at kunne hente deres børn. Hvad tænker I om det? Vi er opmærksomme på, at der kan være forældre, som har barn i et børnehus, som i forbindelse med den nedsatte åbningstid ikke kan få deres pasningsbehov opfyldt inden for den nye åbningstid. Hvis dette skulle opstå, så vil forældrene få tilbudt en plads i et andet dagtilbud. Kommer besparelsen til at påvirke normeringer i de ramte institutioner?

Albertslund Kommune har indført minimumsnormeringer. Åbningstiderne er ikke en del af opgørelsen af normeringer. Derfor vil en forlængelse af åbningstiden kunne ses i opgørelsen af normeringer, men der vil ikke være en oplevelse af, at der er færre eller flere voksne pr. barn i hverdagen. Forældrene i de tre børnehuse vil derfor fortsat opleve det samme antal voksne til at løse opgaven. Hvorfor skal man spare? Samlet set har vi ikke sparet, men politikerne har været nødt til at prioritere flere ressourcer til det specialiserede socialområde og til ældreområdet. For at lave den prioritering, er det nødvendigt at kigge på kommunens øvrige områder, herunder børneområdet. Derfor flytter Albertslund Kommune i lighed med næsten alle kommuner penge fra de almene velfærdsområder – børn, unge og ældre – til områderne, som tager vare på vores mest udsatte borgere. Forældrene siger, at Albertslund en gang var den bedste by for børn, men at det ikke længere er tilfældet. Hvordan forholder I jer til den udtalelse?

Det er da ærgerligt, at de har den oplevelse. Men hvis vi bliver på faktabanen, så kan vi se, at vi ift. sammenlignelige kommuner anvender flere ressourcer på børneområdet i Albertslund. Samtidig kan vi se, at man politisk vælger at prioritere børneområdet, idet der udelukkende er valgt en lille del af de besparelser, som kunne være mulige på børneområdet. Det betyder, at andre områder har måttet gennemføre flere besparelser end børneområdet.

'Vi anerkender at besparelsesforslaget “rammer nogle” – og det er svært at lave besparelser, som alle bliver glade for. Når det er sagt, så har vi været i dialog med dagtilbudslederne omkring forældrenes brug af børnehusene i åbningstiden, og vi kan se, at der er en mindre gruppe forældre, som anvender åbningstiden i ydretiden,' skriver presseafdelingen i Albertslund Kommune og fortsætter.

'Politikerne har været nødt til at prioritere flere ressourcer til det specialiserede socialområde og til ældreområdet. For at lave den prioritering, er det nødvendigt at kigge på kommunens øvrige områder, herunder børneområdet. Samtidig kan vi se, at man politisk vælger at prioritere børneområdet, idet der udelukkende er valgt en lille del af de besparelser, som kunne være mulige på børneområdet.'

Marc og Katja Bagge Tronier har indsendt en klage til kommunen over besparelsen sammen med andre forældrepar, der potentielt kommer til at stå i en vanskelig situation fra september.

Med klagerne håber de, at kommunen vil trække besparelsen tilbage – og ikke mindst finde et andet sted end hos børnene at spare, siger Marc Bagge Tronier.

“Jeg ved godt, at man skal spare et sted, men jeg synes, det er en forkert prioritering. Den her beslutning går ud over børnene, den almene dansker, der arbejder til 16, og ikke mindst personalet. Og forældrene kommer til at stå tilbage i en meget mere stresset hverdag.”

Albertslund Kommune har givet forældrene i de børnehaver, der er påvirket af besparelsen, mulighed for at opskrive deres børn til et andet dagtilbud, der har længere åbningstider.