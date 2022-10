Lyt til artiklen

I øjeblikket er Greve Strand dækket af flere tons ildelugtende tang - også kaldet fedtemøg - til stor gene for områdets beboere.

Det skriver TV 2 Lorry.

Normalt fjerner kommunen tangen, men ikke længere. Der er simpelthen ikke råd.

Det bekræfter borgmester i Greve Kommune, Pernille Beckmann, over for TV 2 Lorry.

»Vi står med 20 millioner kroner i merudgifter på energiregningerne alene. Derfor bliver vi nødt til at sige stop,« siger Pernille Beckmann, som er medlem af Venstre.

Hun fortæller, at kommunen generelt er nødsaget til at spare på driften samt vedligehold af veje og grønne områder.

Greve er langt fra den eneste kommune, der må lede efter steder at spare på grund af de stigende energipriser.

Flere kommuner overvejer at spare strøm ved at dæmpe gadebelysningen, og Københavns Kommune har meldt ud, at de i år vil tænde julelysene på et senere tidspunkt for at spare energi.

Lysene skal heller ikke være tændt i lige så lang tid, og man mindsker på den måde strømforbruget med 60 procent sammenlignet med sidste år.