Rudersdal Kommunes juletræer er kun tændt fire timer i døgnet på grund af energikrisen.

Det sparer kommunen ifølge Frihedsbrevet omkring 2.000 kroner på – men nu viser det sig, at kommunens udgift til træerne er mere end 63 gange større.

»På grund af energikrisen er kommunens juletræer kun tændt hver dag fra kl. 16 til 20. Men alle kan være med til at tænde mere lys i mørket op mod jul, hvis man har kvikke ben og mod på en lidt anderledes form for fitness,« skriver Rudersdal Kommune på sin hjemmeside.

Det lyder jo som et fint initiativ, men i kroner og ører er det ikke så lidt dyrere for skatteborgerne end energibesparelsen, skriver Frihedsbrevet.

Mediet har på baggrund af aktindsigter i kommunens fakturaer undersøgt, hvad anskaffelsen og opsætningen af elcyklerne og juletræerne er, og når frem til, at det alt i alt løber op i 126.330 kroner. Cyklerne alene kostede 56.930 kroner.

Det vækker stor undren hos Rudersdals anden viceborgmester.

»Jeg har ikke selv været inde over beslutningen, da jeg ikke sidder i økonomiudvalget. Men personligt synes jeg, at den slags signalpolitiske handlinger ved sin udfoldelse viser, hvor tossede de er,« siger anden viceborgmester Jens Kloppenborg (V) til Frihedsbrevet om fravalget af julebelysning på bekostning af de markant dyrere elcykler.

En pressemedarbejder fra kommunen oplyser til Frihedsbrevet, at elcyklerne aldrig blev vurderet som energisparende, men blev opsat for at skabe opmærksomhed udfordringerne på energiområdet.

Det er ikke første gang, der har været fokus på Rudersdal Kommunes økonomiske beslutninger i denne tid, hvor de økonomiske kriseklokker bimler og bamler.

TV 2 Lorry kunne i starten af december afsløre, at et enigt økonomiudvalg i kommunen besluttede at bruge 250.000 kroner på et portræt af Rudersdals tidligere borgmester Jens Ive (V).

Til sammenligning anslås de fotos af tidligere borgmestre, Albertslund Kommune hænger op, ikke at koste mere end 200 kroner.

»Man kan altid vælge billigere løsninger. Men denne tradition (brug af malede portrætter, red.) giver mening for os. Det er vigtigt, at der er et vist niveau,« sagde borgmester Ann Sofie Orth (K) til TV 2 Lorry om den beslutning.