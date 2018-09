Den ikoniske, 400 år gamle bro i Køge stod til at skulle renoveres. Mandag morgen var anlægsfolkene og entreprenørerne klar, og maskinerne var bestilt. Der opstod dog et stort problem, som satte hele anlægsarbejdet i stå: De havde ikke søgt om tilladelse til at renovere. Det skriver TV 2 Lorry.

»De rådgivere, kommunen har entreret med omkring den her sag her og andre renoveringer har åbenbart ment, at det ikke var nødvendigt at skaffe godkendelse med det ræsonnement, at broen var fredet, men ikke selve belægningen,« siger formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune, Erik Swiatek, til TV 2 Lorry.

Formanden kalder det for en 'bommert' og 'ikke tilfredsstillende', at anlægsarbejdet ikke havde tilladelse til at sættes i gang.

Det har sandsynligvis været en borger i Køge Kommune, der har gjort Styrelsen opmærksom på arbejdet på den fredede bro.

Brogade i Køge var blevet afspærret, så brostensbelægningen kunne pågynde. Der var bare ét problem. Vis mere Brogade i Køge var blevet afspærret, så brostensbelægningen kunne pågynde. Der var bare ét problem.

Det var meningen, at Køge Bro skulle renoveres mellem den 3. september og den 16. november.

Anlægschefen i Køge Kommunes Teknik- og Ejendomsforvaltning, Connie Graul, fortæller til TV 2 Lorry, at belægningen på broen er blevet skiftet flere gange.

Hun beklager, at man ikke søgt om den rette tilladelse denne gang.

Brostensbelægningen skulle udskiftes med asfalt, og derfor skulle vejen spærres, mens trafikken skulle omlægges i byens centrum.

Det fremgik af skilte, som kommunen havde sat op.

Udskydelsen af arbejdet betyder, at broen er åben for al trafik. Det fremgår ikke, hvor lang tid brolægningen bliver udskudt, men broen lukkes tidligst i 2019, skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Ved det næste møde i teknik- og ejendomsudvalget den 20. september forventes det ifølge TV 2 Lorry, at man har overblik over, hvor meget fejlen vil koste kommunen, samt hvad der skal i projektet fremadrettet.

Køge Bro dateres til 1633. Den er udvidet først i 1802 og siden flere gange i 1900-tallet.

Broen er et af Køges mange bevaringsværdige bygningsværker og er derfor fredet.