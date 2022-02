Det var med dybt alvorlige miner, at politikerne i Aalborg byråd tilbage i december præsenterede resultaterne af den uvildige advokatundersøgelse, der skulle undersøge kommunens brug af såkaldte udbygningsaftaler.

Her lød konklusionen, at ingen af de 27 sager, der var gennemgået, var 'ikke-kritiske'. Med andre ord var der kritik af samtlige af de undersøgte sager.

På baggrund af rapporten blev det besluttet, at yderligere 30 sager skulle undersøges til bunds.

Med 'undersøges til bunds' var det ment, at aftalerne skulle undersøges i forhold til stykke 1, 2 og 3 i planlovens paragraf 21b. Men nu har piben fået en anden lyd.

Udbygningsaftaler kort fortalt Udbygningsaftaler er en aftale mellem bygherre og kommunne, men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur. I sager fortalt i B.T. har det på Spritten og Godsbanen i Aalborg været sådan, at de private bygherrer skulle bruge millioner på at klimasikre en kajkant og udgrave en å – alt sammen noget, som i første omgang er kommunens opgave at betale for. Men flere bygherrer er stået frem og har sagt, at de aftaler er kommet på kommunens opfordring.

Planloven siger, det skal være grundejeren, der tager initiativ til at lave en udbygningsaftale. Ifølge undersøgelsen er det kommunen, der i de 27 pågældende sager har taget initiativet, hvilket er ulovligt.

Og initiativet er nu det eneste, som advokatfirmaet skal undersøge i de yderligere 30 sager:

»Grundlaget for undersøgelsen er et møde fra 10. december. Her var alle i granatchok over den redegørelse, vi havde fået. Vi er efterfølgende kommet frem til, at det ikke er så afgørende, om den dumper på stykke 2 og 3. Det behøver vi ikke at vide. Vi skal bare vide, om det er kritisk eller ikke-kritisk for at vi kan komme videre,« siger Jan Nymark Thaysen (V), der siden nytår har været rådmand i By- og Landskabsudvalget.

Stykke 2 og 3 omhandler formålet ved indgåelse af udbygningsaftalen, og hvem der skal finansiere hvad i anlægsarbejdet.

»Det vil simpelthen være spild af kroner og øre at gå det hele i gennem på de sidste 30 sager. At de bare iagttager stykke 1, er nok til at give os et grundlag for, hvordan sagerne skal håndteres,« siger Nymark Thaysen.

Jan Nymark Thaysen (V) overtog posten som rådmand for By- og Landskabsforvaltningen efter kommunalvalget i 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Jan Nymark Thaysen (V) overtog posten som rådmand for By- og Landskabsforvaltningen efter kommunalvalget i 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Derudover er der også en anden gevinst ved at skære ned i undersøgelsen, siger han.

»Vi har jo stadig en forvaltning, der har det træls, når sådan en sag kører. Derfor vil vi gerne have det afsluttet så hurtigt som overhovedet muligt,« siger Jan Nymark Thaysen og fortsætter:

»Det handler om at kunne sætte gang i byggeriet igen. Jeg har lige talt med en bygherrer, der har spurgt: 'hvad sker der?' De har jo forventet at få en lokalplan på et givent tidspunkt, så det hele bider sig i halen, hvis ikke der sker noget.«

Efter resultatet af den første undersøgelse blev to direktører i By- og Landskabsforvaltningen sendt hjem. Det var stadsarkitekt Peder Baltzer og forvaltningsdirektør Anders Fokdal.

»Det betyder ikke noget for dem. Folk bliver behandlet lige, så det er vigtigt, at vi går de sidste 30 sager i gennem, før det får konsekvenser, hvis der skulle dukke nogle nye navne op,« siger Jan Nymark Thaysen.

Han forventer, at der kommer en afklaring i midten af februar, hvor redegørelsen fra advokathuset Horten lander.