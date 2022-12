Lyt til artiklen

Det kan være en god idé at tænke sig om, inden man parkerer sin bil i Syd- og Sønderjylland.

Der er nemlig stor forskel på, hvordan 14 kommuner i landsdelen forvalter de offentlige parkeringspladser.

En rundspørge, som TV SYD har lavet, viser, at Horsens Kommune bruger 104 timer om ugen på p-kontrol, mens Haderslev Kommune kun bruger otte.

Og at man i sidstnævnte kommune har valgt at begrænse antallet af timer på kontrol af parkering er der en grund til.

Nemlig, at det giver mere tilfredse kunder og et bedre ry for byen, hvis man kan undgå en ærgerlig seddel i forruden.

»Vi vil gerne være en kommune, hvor man ikke har mere bøvl end højst nødvendigt, og hvor man kan gå og nyde det, hvis der er god plads. Så det er et forsøg på at gøre det lidt mere afslappet at være i Haderslev,« siger Carsten Leth Schmidt, formand for Teknik- og klimaudvalget i Haderslev Kommune, til TV SYD.

Ifølge FDM Forsikring har 26 af landets 98 kommuner betalingsparkering, mens 56 har parkeringskontrol.

Hvert år laver forsikringsselskabet en undersøgelse af kommunernes indtægter fra parkering og antallet af p-afgifter.

Og i den nyeste undersøgelse fremgår det, at indtægterne fra betalingsparkering er steget markant i Esbjerg og Aarhus – men også i Odense, Ringsted, Roskilde og på Frederiksberg. Derimod er der sket fald i Kolding og Køge.

København er den kommune, hvor bilisterne betaler mest. Aarhus kommer på anden- og Frederiksberg på tredjepladsen.