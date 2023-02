Lyt til artiklen

Hørsholm Kommune har ulovligt skåret i deres hjemmehjælp.

I alt har 726 ældre borgere fået skåret i deres hjælp. Og ifølge en ekspert, så har kommunen handlet ulovligt, skriver DR.

DR beskriver, at de pågældende borgere har modtaget et brev fra kommunen, hvor kommunen forklarer, at de vil skære i hjemmehjælpen. Og det er selve brevet, som er ulovligt.

Ankestyrelsen har slået fast, at kommunerne nemlig skal give konkrete og individuelle vurderinger af borgernes brug for hjælp, før de ændrer serviceniveauet.

Og det har Hørsholm Kommune ikke overholdt, mener John Klausen, professor i socialret på Aalborg Universitet.

»Det er klart ulovligt. Når man træffer afgørelser om hjemmehjælp, skal de træffes efter en konkret og individuel vurdering. Det har kommunen tilsyneladende klart ikke gjort her, så det er i direkte strid med serviceloven,« udtaler han til DR.

Borgmester, Morten Slotved (K) erkender, at det er en klar fejl, og man nu vil gøre det godt igen.

»Administrationen har klart indrømmet, at de har lavet en fejl. Det er de meget kede af, de har lagt sig fladt ned, og det retter de selvfølgelig op på,« siger han til DR.

Han forklarer yderligere, at man vil genvisitere de 726 borgere.