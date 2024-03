Odense Kommune vil undersøge om problemer på Agedrup Skole lokaliseres til enkelte personer eller kultur.

Før konkrete handlingsplaner kan sættes i værk på Agedrup Skole nær Odense, skal kommunen have overblik over, om pilen peger på enkelte personer eller en kultur.

Det oplyser børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Det er vigtigt at finde ud af, om det kan lokaliseres til nogle få personer, som der skal gøres noget ved - eller om det er en generel kultur på skolen, som tillader et hårdt miljø, skriver hun.

Hun tilføjer yderligere, at den afdækning er nødvendig for at kunne sætte de rigtige handlinger ind.

Mandag aften lød det fra rådmanden, at kommunen inden for to dage ville forsøge at skabe et overblik over anklager om vold, trusler og krænkelser af seksuel karakter mellem eleverne, som forældre siger har fundet sted på Agedrup Skole.

Tirsdag formiddag lyder det fra Susanne Crawley Larsen i det skriftlige svar, at hun forventer, at Børn- og Ungeforvaltningen har skabt et overblik i løbet af et par dage.

Flere medlemmer af Odense Byråd siger tirsdag, at elever, der står bag angivelige voldelige episoder og trusler, skal fjernes fra skolen.

Søren Windell, der er politisk leder for De Konservative i byrådet, siger til Ritzau, at Børn- og Ungeforvaltningen bør finde en løsning på, hvor de pågældende elever så skal være.

- Så må man lave noget midlertidigt og lave noget permanent senere, siger han og understreger, at der er elever, som ikke passer ind og har brug for specialiserede tilbud.

Susanne Crawley Larsen kommenterer i sin skriftlige kommentar til Ritzau ikke på byrådsmedlemmernes budskab om at fjerne eleverne.

Hun understreger, at efter forvaltningen har fået skabt et overblik, vil der blive lavet en plan over, hvordan der skal handles.

- Der skal ikke være tvivl om, at det skal være trygt at gå i skole i Odense, skriver hun.

Borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juhl (S) kommer ikke til at udtale sig om sagen på Agedrup Skole, før Børn- og Ungeforvaltningens undersøgelse af sagen ligger klar om nogle dage.

Det oplyser borgmesterkontoret til Ritzau tirsdag formiddag.

/ritzau/