Forvaltning i Københavns Kommune har sendt brev med krav til flere firmaer, der udlejer el-løbehjul og cykler.

Siden 17. januar har det været lovligt at køre på cykelstierne på elektriske løbehjul.

Men ikke alle er begejstrede for el-løbehjulene, der må køre op til 20 kilometer i timen ved egen kraft.

For ifølge Københavns Kommune har firmaer udlejet løbehjul fra offentlig vej, selv om de ikke har haft den nødvendige tilladelse fra kommunen til det.

Derfor kræver Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune nu elektriske løbehjul samt cykler, som ulovligt udlejes fra offentlige gader, fjernet.

Det oplyser forvaltningen i en pressemeddelelse.

Her fortæller forvaltningen, at den tirsdag har sendt et partshøringbrev til virksomhederne Tier og Voi, som udlejer el-løbehjul gennem apps. Donkey Republic, der udlejer cykler, får ligeledes et brev.

Brevet fungerer som et varsel om påbud om at fjerne el-løbejul og cykler fra kommunens arealer.

Virksomhederne har nu ti dage til at komme med indsigelser. Herefter vil de blive mødt af et krav om at fjerne deres køretøjer. Desuden skal de dokumentere, at der ikke længere udlejes cykler og løbehjul fra offentligt areal gennem deres apps.

- Vi har nu i en længere periode fulgt udviklingen på området. På baggrund af vores egne tilsyn og henvendelser fra københavnerne, kan vi konstatere, at der finder udlejning sted fra kommunens arealer.

- Det er i strid med reglerne, hvilket vi ad flere omgange har understreget over for virksomhederne, siger enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen Mikkel Halbye Mindegaard blandt andet i pressemeddelelsen.

Efterkommes påbuddet ikke, vil kommunen overveje, at anmelde udlejerne til politiet.

Både Voi og Tier har tidligere over for DR Nyheder afvist, at de overtræder reglerne.

/ritzau/