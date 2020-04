'Hold afstand ved Holtug Kridtbrud!'

Sådan lyder det med udråbstegn og store bogstaver i et Facebook-opslag fra Stevns Kommune.

Her er der blevet delt nogle billeder, der viser, at rigtig mange udnyttede lørdagens solskin til at tage en tur ud i naturen.

'Der er lige nu alt for mange mennesker ved Holtug Kridtbrud og det gør det svært at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Først og fremmest at holde afstand,' lyder det i opslaget med henvisning til de retningslinjer, der er kommet fra regeringen og sundhedsmyndighederne.

Stevns Kommune har udsendt en advarsel, da en del mennesker er taget til Holtug Kridtbrud lørdag.

Her lyder det, at man ikke må samles mere end ti mennesker udenfor, og der skal holdes god afstand som følge af den coronavirus, der lige nu har ramt både Danmark og resten af verden.

Og lørdagens mange parkerede biler fik Stevns Kommune til at handle.

'Vi har derfor sendt en medarbejder til stedet og adviseret politiet. Vi forstår godt behovet for at nyde naturen og det gode vejr, men henstiller på det kraftigste til at overholde retningslinjerne. Er der for mange mennesker, hvor man kommer frem, så tag et andet sted hen,' skriver Stevns Kommune.

Herefter gengives retningslinjerne, der lige nu gælder for Danmark. Blandt andet at der skal holdes afstand, hænder skal vaskes ofte, og man skal undgå nærkontakt.

Stevns Kommune har sendt en advarsel ud.

På et pressemøde den 30. marts fortalte Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), at regeringen overvejer at genåbne landet efter påske.

Det kræver dog, at danskerne fortsætter den adfærd, hun på pressemødet beskrev som 'fornuftig'. Nemlig at blive hjemme så meget som muligt, undgå nærkontakt og ingen forsamlinger på over 10 personer.

»Hvis vi ikke lykkes med at stå sammen og holde afstand. Hvis tallene stiger voldsomt. Hvis danskere mødes og forsamles, så kan vi ikke åbne Danmark op efter påske. Så kan vi komme i den modsatte situation, hvor vi må stramme endnu mere,« sagde Mette Frederiksen.

Den nuværende nedlukning gælder til mandag den 13. april.