Fri mad, god musik, billig bar og et brag af en fest for tusindvis af mennesker – til en værdi af to millioner kroner.

Det kan de knap 4000 ansatte i Vesthimmerland Kommune se frem til, når kommunen inviterer til fest senere på året.

Beslutningen om at holde den enorme fest er truffet af et enigt byråd i kommunen, der ønsker at hylde de ansattes indsats under coronapandemien, siger borgmester Per Bach Laursen (V) til B.T.

»Det har været svært at vedholde det fællesskab i vores kommune. Nogle har haft svært ved at arbejde hjemme, og vores frontpersonale har været enormt belastet.«

Per Bach Larsen. Foto: Vesthimmerland Kommune Vis mere Per Bach Larsen. Foto: Vesthimmerland Kommune

»Derfor har vi tænkt, hvad kan vi som kommune gøre for at genskabe fællesskabet. Og her har vi valgt, at vi gerne vil kompensere for den særlige indsats med en fest. Ikke et stykke chokolade eller et honninghjerte. Det skal være en oplevelse, de kan tænke tilbage på,« siger Per Bach Larsen.

Det er planen, at festerne skal spredes ud over to eller fire forskellige, så alle kommunale ansatte kan melde sig på en dag uden at skulle arbejde.

Prisen pr. gæst kommer til at koste omkring 540 kroner – og samlet set løber det op i over to millioner kroner samlet.

Men intet er som bekendt gratis. Heller ikke for kommunen.

Pengene til festerne skal findes internt, og her vil kommunen finde pengene fra forvaltninger og omstillingspulje.

»Pengene kommer fra vores 2021-regnskab og bliver fundet steder, hvor vi har haft et mindre forbrug, end vi har budgetteret med. Men det er klart, det skal vi undersøge nærmere, for to millioner kroner er mange penge. Også for os.«

Hvis man vender det om, kunne man så ikke have brugt de to millioner på kommunale opgaver til gavn for borgerne?

»Jo, det kunne man sagtens. Men vores vigtigste råstof i kommunen, det er medarbejderne. Det er dem, der leverer service til borgerne.«

Hvad synes du om, at Vesthimmerland Kommune bruger to mio. kr. til en fest for de ansatte?

»Og så kan man vende den om og sige, at vi synes, det er vigtigt at have et topmotiveret team – og det er vigtigt at værne om og holde fast i. Men ja, det er borgerne, der kommer til at betale.«

Frygter du, det kan medføre negativ reaktioner?

»Nej, det gør jeg ikke. Det er enigt økonomiudvalg, som står sammen om det her – og det skal indstilles i byrådet, før det bliver vedtaget. Og hvis der kommer kritik, så er vi parat til at tage den.«

»Vores fokus er på medarbejderne, og vi håber, det blive en succes.«

Forslaget bliver behandlet i byrådet torsdag.