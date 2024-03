Randers Kommune arbejder i Nordic Waste-sagen med fire scenarier for genopretning af den nærliggende Alling Å.

Da jordskreddet ved Nordic Waste ser ud til at være stabiliseret, bevæger oprydningsarbejdet sig ind i en fase, hvor der kan forberedes permanente løsninger for genopretning af Alling Å.

Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen fremlægger fire scenarier for Alling Å, og der ses først og fremmest på muligheden for at genoprette åen i den oprindelige Ådal, lyder det.

Det vil ifølge et overslag fra Randers Kommune koste omkring 30 millioner kroner plus pris for rørlægning og pumpning, som ikke er præciseret nærmere af kommunen.

- Løsningerne er alle sammen dyre, og derfor vil alle de mulige løsninger også blive præsenteret for følgegruppen, udvalg og byråd, der i sidste ende skal træffe beslutningen om, hvad den permanente løsning for Alling Å skal være, siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune, i meddelelsen.

Et andet scenarie handler om at grave en ny Alling Å ind gennem bakken over for Nordic Waste, mens der også er et scenarie om at grave åen uden om bakken.

Scenarierne vil hver især koste op til omkring 300 millioner kroner.

Fjerde og sidste løsning er, at den del af Alling Å, som ligger før Nordic Waste, omdirigeres til Vissing Bæk.

Indtil det bedste scenarie er valgt, skal åen fortsat pumpes gennem rør, lyder det.

Den politiske følgegruppe for Nordic Waste blev på et møde mandag præsenteret for midlertidige løsninger, som skal drøftes og vedtages i byrådet.

- Den fase i sagen, vi er ved at tage hul på, kræver, at vi tænker os grundigt om, og at løsninger drøftes, så vi kan træffe gode og velovervejede beslutninger, siger Torben Hansen (S), borgmester i Randers Kommune, i meddelelsen.

- Vi er stadig et stykke fra en permanent løsning, men det er godt nyt, at vi kan bevæge os fra en akut fase og ind i en mellemperiode.

