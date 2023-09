I årevis har Aarhus Kommune ulovligt opkrævet penge fra forældre til børn i tre særlige dagtilbud – og det kommer nu til at koste dem dyrt.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Det skyldes, at Aarhus Kommune siden 2018 administrativt har registreret tre specialtilbud i kommunen som værende almindelige dagtilbud. Og det er en fejl, oplyser kommunen.

»Dagtilbuddene har af forskellige årsager været placeret forkert administrativt, og det retter vi op på nu ved at betale forældrene tilbage. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi desværre har begået fejl, og vi er meget kede af, at den forkerte indplacering kan have haft betydning for familiernes økonomi,« siger Helle Mølgaard, kontorchef for PPR i Børn og Unge, til mediet.

Ifølge serviceloven er kommunen nemlig forpligtet til at yde et fuldt tilskud til forældre med børn i et specialtilbud, men er blevet opkrævet for et almindeligt dagstilbud. Dermed har forældrene betalt penge, de aldrig skulle have betalt, skriver mediet.

For perioden i 2018 til nu, hvor Aarhus Kommune erkender og retter fejlen, skal cirka 80 familier have tilbagebetalt omkring en millioner kroner.