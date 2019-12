En glimtende portal af julelys skaber hvert år glæde på en villavej i Esbjerg, men i år har den i stedet skabt røre.

Det skyldes, at den ifølge Esbjerg Kommune er forbudt.

Så nu skal det altså være slut med julelys på LV Jensens vej, hvor portalen pynter vejen, og det har fået vrede esbjergensere til at anklage kommunen for at være nogle lyseslykkere.

Ifølge kommunen kan man ikke tillade private instalationer i det offentlige rum, fordi det er kommunen, der har det sikkerhedsmæssige og juridiske ansvar, hvis noget skulle gå galt i forbindelse med instalationen.

Den flotte juleinstallation har været på LV Jensens vej i Esbjerg hver jul i fire år. Foto: Foto: Karina Kjær-Kristensen Vis mere Den flotte juleinstallation har været på LV Jensens vej i Esbjerg hver jul i fire år. Foto: Foto: Karina Kjær-Kristensen

Det forklarer formanden for Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune Søren Heide Lambertsen (S) til JydskeVestkysen.

Og det er en skam, mener Karina Kjær-Christensen, hvis familie har været med til at lave og opsætte juleportalen i mange år.

»Jeg tror, jeg kan tale for hele gaden, når jeg siger, at det er vi rigtig kede af. Vi lægger mange kræfter i det år efter år,« siger Karina Kjær-Christensen til B.T. og fortæller, at det især er en klynge af syv huse på vejen, der hvert år står for juleportalen.

Det er især mændene på vejen, der står for juleportalen, og Karinas mand har sammen med familiens naboer en oddset-klub, hvor de hver uge mødes og oddser.

Og pengene - de går til en lystændingsfest med portalen i centrum, hvor alle naboer og beboere på naboveje inviteres til at spise æbleskiver og se den flotte portal blive tændt.

»Det gør, at vi bliver tættere som naboer. Lysportalen er nok et symbol på, hvordan vi oplever gaden og de venskaber, vi har på vejen.«

Ifølge Karina Kjær-Christensen og flere af hendes naboer, som B.T. har talt med, er lysinstalationen også lidt af en atraktion i Esbjerg.

»Der kommer mange, der gerne vil se det. Der kommer fx mange dagsinstitutioner, og børnene er vældigt begejstrede for det,« siger Sanne Elten, som selv bor på LV Jensens vej.

Men selvom portalen har stået på villavejen hver eneste jul i fire år, er det først nu, at kommunen er blevet opmærksom på den julepyntede portal.

Det skyldes, at de så et foto, som var blevet taget af en fotograf, der syntes at portalen var flot.

Desværre fik fotografens glæde over portalen den konsekvens, at kommunen opdagede juleportalen, og nu må erklære den for forbudt.

Borgere i Esbjerg kan nyde portalen ind til juleaften, men må undvære lysene over LV Jensens vej næste år.