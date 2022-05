Det er ikke noget, der sker hver dag.

Men i denne weekend har Aalborg Kommune meldt ud, at et anlægsarbejde er gået hurtigere end forventet.

Det er udskiftningen af jernbanebroen på Vesterbro, der har haft så meget fart på, at broen nu åbnes for trafik i aften- og nattetimerne, hvor det ellers var varslet, at broen ville være helt spærret frem til mandag morgen.

»Det er gået godt med at lægge elementer på broen over jernbanen. Derfor er Vesterbro igen åben for trafik, og den bliver ikke lukket mere i weekenden,« skriver Aalborg Kommune på sin Facebook-side.

Scroller man bare lidt længere ned af siden, kan man se, at kommunen ellers varslede, at broen ville være spærret i tidsrummet fra klokken 19 til klokken 6 om morgenen hele weekenden frem til mandag.

Det hurtigt overståede arbejde lader til at vække begejstring og har medført opfordringer om, at kommunen igen vil benytte samme firma til de kommunale anlægsprojekter

»Måske et firma kommunen skulle bruge fremadrettet, så det ikke tager for lang tid hver gang,« lyder det blandt andet i kommentarsporet til kommunens opslag.

At arbejdet i weekenden er gået hurtigere end forventet, betyder dog ikke, at hele arbejdet med udskiftningen af broen er slut. Derfor vil der stadig kun være en vognbane i hver retning et stykke tid endnu, ligesom naboer til broen må finde sig i støj fra maskinerne.

Det er nemlig først midt i september, at kommunen regner med at være helt færdige med at udskifte jernbanebroen.