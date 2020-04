Hovedstaden og Sjælland huser de kommuner med allerflest bekræftede coronasmittede. Og især i én vestsjællandsk kommune står det helt skidt til.

Slagelse Kommune er det mørkeste område på landkortet. Hvorfor vides endnu ikke - men en ekspert har et bud.

Eksperten er den kliniske professor ved Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom, Anne Frølich, og hun peger på, at de generelt er mere syge og har et lavere indkomst- og uddannelsesniveau i Slagelse kommune.

Det fortæller hun til Sjællandske.

»Vi ved det ikke rigtigt, så vi er ved at søge penge til, at vi kan få en forståelse af, hvilke mennesker der er i særlig risiko - særligt hvis alt det her kommer igen. Det høje antal kan om muligt begrundes i, at der er mange mennesker med multisygdomme i det her område. Samtidig er de mere syge end andre steder i landet. Vi ser også et generelt lavere indkomst- og uddannelsesniveau,« siger Anne Frølich.

De multisyge har altså flere kroniske sygdomme, og professoren fortæller, at vi i Danmark har 16 af de store sygdomme, som der er mange der lider af, og mange der lider af flere på én gang.

Med kroniske sygdomme kan der eksempelvis være tale om diabetes, gigt, KOL eller astma.

Men hvorfor det netop er Slagelse, der er den kommune med flest bekræftede tilfælde per 100.000 indbyggere på landsplan, er der ikke et entydigt svar på.

Om det er på grund af vinfestivalen kort før nedlukningen med hundredvis af gæster, livsstilsmessen i Skælskør eller noget helt tredje, får vi måske aldrig svar på.

Statens Serum Institut vil til Sjællandske ikke kommentere på, hvorfor den ene eller den anden kommune har mange eller få smittede.

Borgmesteren i kommunen, John Dyrby Paulsen (S), ved ikke, hvorfor det netop er hans kommune, der er hårdest ramt i landet, men han kommer med et gæt på, at det kan skyldes, at der testes på Slagelse Sygehus, og at det derfor trækker mange fra kommunen derud.