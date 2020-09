Aalborg Kommune er nu en rød zone i forhold til antal indbyggere med coronasmitte. Det får kommunen til at masseteste de medarbejdere, der passer på de mest udsatte i samfundet.

Det skriver Nordjyske.

De mange test skal medarbejdere på kommunens ældre- og plejecentre nu til at tage. Det gælder også dem, der arbejder med sygepleje i ældre borgeres eget hjem.

Den omfattende teststrategi går i gang torsdag, og de forventes at være færdige med at teste den sidste medarbejder søndag. 15 af kommunens egne medarbejdere skal stå bag det store antal tests.

Jan Nielsen, der er direktør i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning, forklarer, at massetestningen sker for at undgå, at medarbejdere møder op på jobbet, hvis de er smittet men symptomfrie.

»Vi forventer, at vi vil se flere mindre nedlukninger som følge af den første store testrunde. Men samtidig håber vi også, at vi på den måde kan nå at forebygge en spredning til både borgere og andre medarbejdere,« siger Jan Nielsen til Nordjyske.

Aalborg Kommune har i øjeblikket et incidenstal på 64, der er antallet af smittede per 100.000 indbyggere, og det sender dem i den røde smittezone.

En kommune kommer i rødt, hvis der er flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere.