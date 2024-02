De er godt trætte af det hos Ringkøbing-Skjern Kommune.

»Så er den desværre gal igen,« lyder det i et opslag på Facebook.

For på de offentlige toiletter på Baunbækvej i Tarm har der været så omfattende hærværk, at man nu har set sig nødsaget til at aflåse bygningen.

Foreløbig i fire uger.

En afbrækket vandhane på toilettet. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune Vis mere En afbrækket vandhane på toilettet. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

Det sker efter »flere episoder med afbrækkede vandhaner, knækkede bordplader foruden skidt og dét, der er værre på gulvet.«

Samtidig har man i opslaget på Facebook vedlagt flere billeder, der viser ødelæggelserne og svineriet.

Det er ikke første gang, at det sker.

Også 22. december sidste år kom Ringkøbing-Skjern Kommune med en lignende udmelding. Dengang blev både de førnævnte toiletter på Baunbækvej samt toiletterne på Banegårdspladsen lukket af samme årsag.

En beskidt vask. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune Vis mere En beskidt vask. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

Dengang skete det frem til 2. januar.

Til TV Midtvest bekræfter Michael Nielsen, der er bygningskonstruktør ved Ejendomscenteret i kommunen, at der ganske rigtigt er fundet afføring på gulvet.

»Vi ønsker jo, at de offentlige toiletter er åbne for borgerne, men det er ikke ønsketænkning at komme ind på sådan et toilet der,« lyder det.

Han fortæller samtidig, at man ikke ved, hvem gerningsmændene er.

Som det også lyder i kommunens opslag på Facebook om lukningen:

»Håbet er, at toiletterne kun vil blive brugt til dét, de er beregnet til, når det igen er lyst om aftenen og lunere i vejret.«