Over 100 forældre fortæller om hændelser med vold og trusler på fynsk skole. Kommunen lover lynundersøgelse.

Odense Kommune vil inden for to dage forsøge at skabe et overblik over anklager om vold, trusler og krænkelser af seksuel karakter mellem eleverne, som forældre siger har fundet sted på Agedrup Skole.

Det siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) til Fyens.dk.

Derefter vil man melde ud, hvordan der skal handles for at skabe tryghed blandt eleverne på skolen igen.

- Når over 100 forældre skriver til mig og forvaltningen med bekymringer af den karakter, så er det selvfølgelig noget, som jeg tager dybt alvorligt. Ingen børn skal være bange for at gå i skole, siger hun.

Forældrene skriver i et brev, at Agedrup Skole har været en tryg skole tidligere. Men "normalen" har flyttet sig markant.

I brevet beskrives det desuden, at "uhensigtsmæssig, grænseoverskridende adfærd fylder meget i hverdagen og udfordrer undervisningen samt læringen".

Susanne Crawley Larsen vil ikke udelukke, at der kan være sendt noget til hende, som handler om de beskrevne problemer på Agedrup Skole.

Det er også noget af det, som undersøgelsen skal være med til at belyse.

Hun forklarer dog, at hun ikke på noget tidspunkt har haft et indtryk af, at "der har været så store problemer på skolen".

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) siger i et skriftligt svar, at det er vigtigt for ham, at der skal være plads til alle børn i folkeskolen, men at der ikke skal være plads til al opførsel.

- Og vold og stoffer hører på ingen måder hjemme på en skole. Det skal mødes med sanktioner.

Ministeren gør det dog klart, at han ikke kender den konkrete sag, og at han heller ikke har fået læst brevet fra forældrene.

- Men jeg vil gerne gentage, at regeringen allerede er ved at se på, om der er behov for at stramme op på ordensreglerne.

- Før jeg trækker nye regler ned over hovedet på 1300 folkeskoler, vil jeg dog gerne danne mig et overblik over problemets omfang og har derfor blandt andet rakt ud til landets kommuner, lyder det videre.

Ritzau har forsøgt at få et interview med Susanne Crawley Larsen. Men hun henviser til de svar, hun har givet til de lokale medier.

/ritzau/