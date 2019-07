Få antallet af borgere på sygedagpenge ned, og så laver vi en isbar til jer.

Så kort kan en konkurrence, Helsingør Kommune stablede på benene, opsummeres. Og den får hård kritik.

Det skriver TV 2, som gennem en socialrådgiver i kommunen har fået nys om konkurrencen, der blev sendt ud på mail.

Socialrådgiverne skulle smide en bold i et rør, hver gang de fik raskmeldt en borger på sygedagpenge. Dog gjaldt det også, hvis den syge blev flyttet til et ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Mailen blev sluttet med ordene ’med sportslige hilsner’.

Konkurrencen påvirkede socialrådgiver Isabella Rasmussen, som straks rettede henvendelse til ledelsen. Dog fik hun ikke meget opbakning her.

For selvom chefen for Center for Job og Uddannelse i Helsingør Kommune, Kristian Gundsø Jensen, over for TV 2 beklager konkurrencen og nu har trukket den tilbage, så havde piben en anden lyd over for Isabella Rasmussen.

I et mailsvar til hende skrev han nemlig, at han ikke så noget problem med konkurrencen.

Det har han dog nu.

Her forklarer han, at intentionen med konkurrencen har været at synliggøre socialrådgivernes arbejde og sørge for, at man får afkortet borgernes forløb mest muligt – for borgernes skyld.

»Men jeg vil da gerne sige, at det er en klar fejl, at vi har italesat det her på den måde, vi har. Man skal ikke tale om det her som en konkurrence, det er et seriøst stykke arbejde, vi har med at gøre,« siger Kristian Gundsø Jensen til TV 2.

Problemet med konkurrencen er, at den kan opfattes sådan, at fagligheden skal tilsidesættes for at opfylde nogle mål. Det forklarer professor i offentlig forvaltning Kurt Klaudi Klausen til TV 2.

Isabella Rasmussen har nu sygemeldt sig, og hun forventer ikke at vende tilbage til sit arbejde i Helsingør Kommune.