Mandag ved middagstid delte Odsherred Kommune et billede af skrald efterladt i naturen – og siden er det gået stærkt på kommunens Facebook-side.

1.200 likes, 250 kommentarer og tæt på 800 delinger er det blevet til.

Billedet viser en reol, en masse pap og andet skrald, som ser ud til at være smidt i naturen.

'Det kan ske for os alle. Man får læsset Fiat Pandaen lidt for optimistisk, og på vej til genbrugspladsen så flyver det hele af. Vi tog det her billede af den gamle reol samt pappet og plastikken', skriver kommunen i en alternativ måde at råbe op på:

'(...) Reolen ligger der jo stadig. Den kan måske være svær at finde, som den ligger dér, diskret camoufleret i rabatten. Men her er en serviceoplysning: Den ligger på Åstoftevej, og du kan sagtens nå at hente den, inden vi sender dig et påbud og en regning'.

I opslaget oplyser kommunen, at de ved, hvem der har smidt affaldet.

Personens navn og adresse kan nemlig ses på et stykke efterladt pap, hvorfor de også indleder opslaget med ordene 'Kære Camilla' – dog uden at skrive navn og adresse i selve opslaget.

Over for TV2 Øst siger Lars Christiansen, afdelingsleder for trafikafdelingen i Odsherred Kommune, at man ikke ønsker at hænge 'Camilla' ud eller være efter hende.

Men at man bruger lejligheden til at komme med en generel appel om, at folk ikke skal smide affald i naturen.

Tager man et kig i opslagets kommentarspor er størstedelen positivt stemt over for måden at gøre det på – enkelte kritiserer dog også kommunen for at hænge 'Camilla' ud.

Det afviser Odsherred Kommune dog.

»Jeg kender ikke det eksakte tal for, hvor mange der hedder Camilla. Men det er jo fuldstændig anonymt, og de, der tager anstød af det, er i deres ret til det, men der kunne lige så godt have stået Ib,« siger Lars Christiansen til TV2 Øst.