Københavns kommune har købt et kunstværk for 21.600 kroner, som nu bogstavelig talt skal brændes af. Det skriver Berlingske.

Kunstværket Time/Line/Movement, som er kreeret af kunstneren Christian Falsnaes, er en illustration. Når man køber værket, medfølger en forpligtigelse til, at man tegner en kopi af det og sætter ild til den oprindelige.

Hver gang illustrationen skifter hænder, skal der tegnes en ny kopi, hvorefter den originale brændes af.

Kunstværket er købt for skatteydernes penge. Derfor er det socialdemokratiske medlem af billedkunstudvalget i Københavns Kommune, Rune Dybvad, imod købet.

Vis dette opslag på Instagram Glædelig jul og godt nytår fra årets sidste møde i Københavns Kommunes Billedkunstudvalg! #christianfalsnaes Et opslag delt af Michael Thouber (@thouber) den 17. Dec, 2018 kl. 10.58 PST

»Det her køb var lidt syret. De andre syntes, det var nyskabende, og at det ville være sjovt at starte mandagsmøderne ude i institutionerne med at brænde kunst af,« siger Rune Dybvad til Berlingske og uddyber:

»Det kan godt være, at de så en kunstfaglig værdi i det, men her var jeg altså nødt til at være borgernes repræsentant, og jeg ved ikke, om de nødvendigvis vil synes, at det er helt så fedt.«

Han pointerer blandt andet, at en del af de institutioner, der eventuelt skal stå og brænde værket af, selv er ramt af sparekrav.

Han stiller sig derfor tvivlende overfor, om de nødvendigvis vil se værdien i at stå og brænde penge af.

I kunstudvalget er man dog godt tilfreds med kunstværket.

Michael Thouber, der er udvalgsmedlem og direktør for Kunsthal Charlottenborg, siger, at købet er ’fandeme billigt’.

Han mener, at værket kan ende med udløse tusinder af happenings i Københavns Kommune, hver gang det skal overleveres, kopieres og brændes af.

Michael Thouber kalder kunstværket originalt og mener, at det grænseoverskridende i at skulle brænde kunst af i sig selv er en teaterforestilling.

Det er anden gang på relativt kort tid, at Københavns kommune får kritik for køb af kunst.

Tidligere på året købte kommunen 20 A4-ark, hvorpå der blandt andet stod ’Lars Løkke Rasmussen er død’ og ’Ole Sohn er død’.

Det fik Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet til at kalde købet ’usmageligt’.