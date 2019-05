28 ton affald på Nørrebro og 26 ton på Vesterbro er resultatet af to dages gadefestival i København.

Det er et større arbejde at rydde op efter gadefestivalen Distortion i København. Men med i alt omkring 100 mand og 22 store fejemaskiner på gaderne over to dage er det forløbet efter planen.

Det fortæller Lene Barner-Rasmussen, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

- Det er forløbet rigtig godt. Vi havde forberedt os, så vi kunne køre ud og rydde op, når fester var slut, så det gik vi i gang med, lige så snart scenerne lukkede.

- Allerede i dag fredag burde vi være rigtig godt i bund med det. Men man må også forvente, at der kan gå op til en uge, før vi har fået alt væk, siger hun.

Ifølge Lene Barner-Rasmussen er der stadig mange glasskår, som er svære at få hurtigt væk, på gaderne. Derudover er der affald, som er svært at komme frem til, der endnu ikke er helt væk.

Det kan eksempelvis gemme sig i buskadser eller lignende.

I alt er der indsamlet 54 ton affald efter de to dage med gadefester på Nørrebro og Vesterbro. Det kan blive til lidt mere, når det sidste er samlet ind.

Omfanget er nogenlunde det samme som tidligere år.

Onsdag foregik festerne på Nørrebro, hvilket kastede omkring 28 ton affald af sig, mens det torsdag på Vesterbro har udmøntet sig i cirka 26 ton affald.

Lene Barner-Rasmussen bemærker, at der i år har været pant på plastikglas, hvilket har været en stor hjælp i oprydningsarbejdet.

Klimadiskussionen omkring de store mængder affald har hun ikke lyst til at gå ind i.

- Men jeg kan sige, når vi har de her store fester, hvor der kommer meget skrald, så synes jeg, at det er klart at foretrække, at vi kommer hurtigt ud og får fjernet det.

- Så kommer det væk fra gader og grønne arealer og bliver brændt af, så vi på den måde sikrer klimaet bedst muligt, siger Lene Barner-Rasmussen.

Det er Distortion, der betaler Københavns Kommune for oprydningsarbejdet.

