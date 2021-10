Efter stribevis af p-bøder indfører Aarhus Kommune gratis parkering på Kongevejen i Aarhus i resten af uge 42. Men de mange bilister, der tirsdag modtog en bøde, må se langt efter at få den refunderet.

Sådan er meldingen fra Aarhus Kommune, efter B.T. tidligere bragte en video, der viste, at 38 biler, der holdt på Kongevejen i Aarhus, havde fået en p-bøde i ruden.

»Det er rigtig trist, at så mange fik en træls oplevelse i efterårsferien under deres besøg i Tivoli Friheden, fordi de efterfølgende blev mødt af en p-bøde,« fortæller rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), og tilføjer:

»Vores gæster i Aarhus skal have en god oplevelse, og derfor har vi nogle muligheder, vi kan åbne for, når der er store arrangementer. I det her tilfælde er det blandt andet at tillade skråparkering. Den havde Tivoli Friheden ikke søgt om i efterårsferien, og det var derfor, at der igen tirsdag var parkeringsforbud. Men nu indfører vi altså gratis parkering ugen ud.«

I var tidligere ude at sige, at en p-bøde var helt på sin plads, hvorfor giver I så nu tilladelse til gratis parkering?

»Jeg har på eget initiativ besluttet, at vi indfører gratis parkering resten af ugen, fordi jeg kan se, der er et stort antal gæster til blandt andet tivoli, og de gæster skal selvfølgelig have en god oplevelse. Læringen af det her er, at vi i fremtiden skal være væsentlig bedre til at planlægge sådan noget her,« fortæller han.

Med den gratis parkering i resten af uge 42 betyder det altså, at den eneste dag, hvor det ikke har været lovligt at skråparkere på Kongevejen, har været tirsdag 19. oktober.

Kan du forstå, at det kan være svært for folk at regne ud, hvornår de må holde der, og hvornår de ikke må?

»Jeg kan godt forstå, det skaber forvirring. Men det er igen vigtigt, at man som bilist orierienterer sig om skiltningen, og der er rigtig mange stationære skilte, der fortæller, man ikke må parkere der, og så må man altså ikke parkere der,« fortæller rådmanden.

Hvorfor annullerer I ikke de p-bøder, der er blevet udstedt om tirsdagen, hvis det er den eneste dag i hele uge 42, hvor det har været ulovligt at parkere der?

»Lovgivningen er sådan, at hvis en afgift er udstedt berettiget, så må vi ikke bare annullere dem. Der skal være en helt konkret grund – uagtet om jeg synes, det er rimeligt eller ej.«

Hvorfor ikke lade tvivlen komme borgerne til gode?

»Forvirringen skal komme bilejerne til gode, men det kræver, at skiltningen har været forkert. Det er jeg ved at undersøge, og hvis det viser sig, at den har været forkert, så får bilisterne selvfølgelig refunderet deres bøder.«

Hvornår den undersøgelse er færdig, ved rådmanden ikke.

Udover den gratis parkering ugen ud, så fortæller rådmanden, at han samtidig sender jeg cityassistenterne ud for at vejlede bilisterne til at parkere på Kongevejen, ved stadion eller på Tangkrogen.

I videoen optræder 38 biler med en bøde i ruden, men Claus Broberg, der er afsender af videoen, fortæller, at videoen ikke filmer hele rækken af biler.

»Jeg vil skyde på, der var 50-60 biler, der havde fået en bøde. Det er helt almindelige biler. Det er hr. og fru Danmark, som får en hilsen fra kommunen,« fortæller Claus Broberg og tilføjer:

»Jeg tænkte bare, at det var løgn. Man jagter bilister her som ingen andre steder.«

Claus Broberg kører flere gange om ugen forbi Kongevejen, fordi han bor i Beder og arbejder i Aarhus C. Foto: Privatfoto Vis mere Claus Broberg kører flere gange om ugen forbi Kongevejen, fordi han bor i Beder og arbejder i Aarhus C. Foto: Privatfoto

Flere kommentarer til Claus' opslag med videoen vidner om, at det ikke er første gang, at flere biler har fået en p-bøde på Kongevejen. Og det får aarhusianernes pis i kog.

»Føj for helvede, hvor usmageligt.«

»Svineri.«

»Fy for satan.«

»Jeg ville ikke være stolt, hvis jeg var byrådspolitiker.«

For at undgå situationer som den, der fandt sted tirsdag, vil Bünyamin Simsek have ny og lettere skiltordning på Kongevejen.

»Der er tydeligvis stor forvirringen omkring parkeringen på Kongevejen, derfor er der behov for, at der bliver sat nogle permanente skilte op med lås på, så der meget nemt at vises, om der må parkeres eller ej,« siger han.

Teknik og Miljø har indført gratis skråparkering på Kongevejen fra torsdag 11.00 til og med søndag 24. oktober.

Efter interviewet med B.T. har Bünyamin Simsek været i dialog med AGF, der oplyser, at de havde fjernet alt ved skiltene, der gjorde det lovligt at parkere. Det skete en time efter AGF's kamp mod AaB, der blev spillet mandag aften.

AGF oplyser samtidig, at det er den normale praksis.