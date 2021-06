Nysø, den gamle grusgrav i Søndre Plantage i Varde Kommune, er blevet et kæmpe hit for alle. Herunder badegæster, mountainbikeryttere, folk med hund og ryttere på hest samt folk med høj musik.

Det betyder nu, at Varde Kommune indfører forbud på stedet, skriver JydskeVestkysten.

Fremover skal hunde blandt andet være i snor, musik på diverse anlæg og højtalere bliver forbudt. Sejlads i større grupper samt kommercielle arrangementer vil kræve tillaldelse.

»Vi har udviklet en attraktion i takt med, at det er blevet mere populært. Når noget bliver så populært, så følger der nogle gange nogle gener med,« siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, til JydskeVestkysten.

Det er det faktum, at mange bliver generet at den høje musik, og hunde der bader i vandet, der gør, at man nu har følt sig nødsaget til at lave de her forbud, uddyber Preben Friis Hauge.

Politiet vil derfor fremover komme ud og kigge ved Nysø for at se, om nogle bryder reglementet.

Et brud på reglementet kan resultere i en bøde på 1000 kroner.

Det er et enigt plan- og teknikudvalg, der står bag vedtagelsen af ordensreglementet.