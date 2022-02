Rotter. De små forbistrede skadedyr, der kravler og ødelægger. Kommunerne gør alt, hvad de kan, for at slippe af med dem.

Men nu er Aarhus Kommune blevet centrum for en undersøgelse af millionregninger for netop det. Millionregninger, der vel at mærke aldrig skulle have været betalt.

B.T. kan nemlig afsløre, at Aarhus Kommune har betalt 4,6 millioner kroner for meget til rottebekæmpelse.

Kommunen mener, der er blevet overfaktureret igennem en periode på fem år. Men regningen er altså blevet betalt.

Det skyldes en fejl i opgørelsen i et IT-system, oplyser Luise Pape Rydahl, der er forvaltningschef for Teknikg og Miljø i Aarhus Kommune, i en sms til B.T.

Teknisk udvalg blev mandag orienteret om, at kommunen har betalt for meget for rottebekæmpelse til firmaet Rentokil, og der bliver lige nu arbejdet på et notat om sagen.

Ifølge medlemmer af teknisk udvalg, er Rentokil dog ikke enig i, at de har overfakturere Aarhus Kommune. Derfor skal sagen nu gennemgås.

»Det er rigtig mange penge, det drejer sig om, så det skal der selvfølgelig styr på. Det er ikke, fordi vi skal spare på rottebekæmpelse, men vi skal heller ikke betale mere end aftalt,« siger Jesper Kjeldsen (S), der er medlem af teknisk udvalg, og fortsætter:

»Jeg har en klar forventning om, at forvaltningen får det løst, og at vi bliver orienteret.«

Indtil nu er det dermed ikke sikkert, at Aarhus Kommune får de 4,6 millioner kroner tilbage.

»Det er en hel del penge, som jeg godt kunne finde en del andre projekter at bruge på. Så det er meget vigtigt, der kommer styr på det her,« siger Jakob Søgaard Clausen (DF), der er medlem af Teknisk udvalg.

Det er kommunerne i Danmark, der står for rottebekæmpelse, men pengene er betalt af danskerne gennem skatten.

Det har i skrivende stund ikke været muligt at få en kommentar fra direktøren i Rentokil, Kristian Linder, da han er på ferie.