1100 kroner for én dags arbejde målrettet unge lyder hurtigt lidt suspekt.

Man frygter straks, man skal sælge en nyre eller donere sæd.

Men det er slet ikke det, Silkeborg Kommune kan tilbyde.

Nej, de søger yngre borgere til at være lægdommere - eller domsmænd - i kommunen.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Det halter nemlig med at skaffe unge lægdommere, som er almindelige borgere, der er med til at dømme i retssager.

Justitsministeriet oplyser i en rapport ifølge TV 2 Østjylland, at det er aldersgruppen 18 til 30, der er underrepræsenteret, mens der især mangler unge på 18 år.

For én dag i retten får man 1100 danske kroner, uanset om retssagen tager to timer eller seks timer.

Melder man sig som lægdommer, skal man være det i en periode på fire år.

»Man skal ikke vide noget om jura, have en bestemt uddannelse eller andet for at være lægdommer. Man skal blot være fyldt 18 år, være dansk statsborger og have en ren straffeattest,« skriver Silkeborg Kommune.