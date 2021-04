Søren Gade kalder det 'trist og 'ærgerligt'.

»Der er helt sikkert en menneskelig fejl, men det er sådan noget, der ikke må ske. Det er ubehageligt at få sine oplysninger ud,« siger han.

Ifølge TV Midtvest var Venstre-politikeren, der i dag er medlem af Europa-Parlamentet, blandt modtagerne, da Ringkøbing-Skjern Kommune skulle informere en række sommerhusejere om et forestående kloakeringsprojekt.

Det gik helt galt.

For i den forbindelse blev der sendt et brev ud til de pågældende personers e-Boks – men alle breve indeholdt desuden alle øvrige modtageres adresser og CPR-numre. Det vil sige meget personfølsomme oplysninger.

Da man hos Ringkøbing-Skjern Kommune opdagede brøleren, blev der sendt et nyt brev til sommerhusejerne, der indeholdt en beklagelse samt en opfordring til at slette det første brev.

Afslutningsvist blev også et tredje brev sendt til sommerhusejerne. Det var den udgave, der egentlig skulle have været ude i første omgang, hvor der altså ikke optrådte personlige oplysninger om andre indbyggere i kommunen.

Det vides endnu ikke, hvorfor de mange borgere fik delt deres personlige oplysninger, men formanden for Teknik og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune beklager over fpr TV Midtvest, at fejlen er sket.

Søren Gade efterlyser, at sagen får konsekvenser. Ikke mindst for at forebygge at noget lignende sker igen.