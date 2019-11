De to landmændsbrødre Gerhart og Egon Rasmussen har fået en uventet gave fra kommunen, som de aldrig har bedt om.

Aabenraa Kommune har nemlig helt uden varsel brækket landmændenes private bro ned og bygget en ny for 700.000 kommunale kroner.

Det fortæller Jyske Vestkysten.

Broen går over en lille å og forbinder de to landmænds marker. Det var i forbindelse med landmændenes arbejde på deres jord, at de opdagede en gruppe arbejdsmænd fra kommunen, der var i gang med at bryde deres bro ned og opføre en ny.

»Vi kommer derned, fordi vi har jord ved broen. Der ser vi det. De var bare gået i gang med at lave broen dernede. Vi havde ikke fået noget at vide inden,« siger Gerhart Rasmussen.

Han taler syngende sønderjysk og konstaterer kontant, at brødreparret skam ikke havde bedt kommunen om at bygge dem en ny bro eller betale for det.

»Vi sagde til dem, der arbejdede på broen, at vi ikke kunne forstå, at de lavede den bro, for det var da vores. Men det havde de fået besked om, og så var det det,« siger Gerhart Rasmussen.

De to landmændsbrødre trak på skuldrene og tænkte, at det var da spændende, hvad kommunen havde tænkt sig. I løbet af den måned, arbejdet med broen foregik, kontaktede de ikke kommunen for at gøre opmærksom på misforståelsen.



For det var lige netop, hvad det var. Aabenraa Kommune havde fejlagtigt registreret broen som en offentlig bro. Og kommunens register viste, at det var tid til at renovere den.

»Vi har lavet en fejl. En beklagelig fejl,« siger Aabenraas Kommunes direktør for kultur, miljø og erhverv, Stig Werner Isaksen, til Jyske Vestkysten og fortsætter:

»Den konkrete medarbejder har handlet i god tro. Helt konkret kommer vi nu til at gå hele registeret igennem, så vi kan være sikre på, at vi ikke kommer til at bruge flere af den slags penge.«

De to landmænd har ikke dårlig samvittighed over, at de undlod at henvende sig direkte til kommunen og gøre dem opmærksom på fejlen.

Broen går over en å på landmændsbrødrenes mark i Bylderup-Bov tæt ved den tyske grænse. Sattelitfoto.

Det er jo kommunens skattekroner, der er brugt på jeres nye bro. Følte I ikke en forpligtelse til at fortælle dem, at det var en privat bro?

»Vi havde jo ikke bestilt det arbejde,« siger Gerhart Rasmussen.

Og I tænkte ikke, at det var kunne være en fejl?

»Nej, det gjorde vi ikke,« siger han.

Er det fair, at kommunen har betalt for jeres nye bro?

»Nej, det synes jeg ikke.«

Vil I så betale for broen?

»Nej, for så vil jeg hellere have den gamle bro igen.«

Aabenraa Kommune vil ifølge Jyske Vestkysten ikke opkræve penge fra landmændene, da de betragter det som kommunens egen fejl.