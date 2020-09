På Mors kræver man, at de ansatte testes for corona i deres ferie og fritid.

Og det er altså et helt urimeligt krav.

Sådan lyder det fra fagforbundet FOA, der nu hiver Morsø Kommune i retten.

Det skriver TV Midtvest.

FOA har indstævnet kommunen og Kommunernes Landsforening (KL) til Arbejdsretten for brud på overenskomstens arbejdstidsbestemmelser.

»Selvfølgelig skal kommunale medarbejdere corona-testes, men det er et helt urimeligt krav, at det også skal foregå i fritiden og sågar i ferierne. Det er jo hovedrystende forkert,« lyder det fra formanden i FOA, Mona Striib, i en pressemeddelelse.

Ifølge viceborgmester i Morsø Kommune, Viggo Vangsgaard, er det sundheden, der kommer først. Og han mener derfor, at hvorvidt det er et krav fra kommunens side eller borgerens eget ønske at blive testet, så kan det være det samme.

Det vigtige er nemlig målet - at sende raske folk på arbejde.

»Det er den eneste mulighed vi har. Der er nogle, der er blevet testet, mens de var på arbejde, og andre blev testet, mens de havde fri. Det, synes jeg, er fint, for hovedopgaven er få dem testet hurtigst muligt, også for deres egen skyld,« siger Viggo Vangsgaard til TV Midtvest.

Kommunerne og FOA har forhandlet i sagen, og her lød det altså fra KL, ar medarbejderne bør udvise samfundssind.

En udmelding, som i den grad faldt FOA-formanden Mona Striib for brystet.

»Er der nogen, der har vist samfundssind, så er det personalet i for eksempel ældreplejen. Vi har flere tusinde smittede i frontlinjen, og vi har hundredvis af arbejdsskade-anmeldelser. Her er der sandelig vist samfundssind ved at møde dagligt på arbejde alligevel,« siger Mona Striib til TV Midtvest.