»Vores politiske linje er, at vi kører med livrem og seler i forhold til Rusland.«

Sådan lyder meldingen fra Jan Nymark Thaysen (V), næstformand i Økonomiudvalget.

Men noget tyder på, at kommunen kunne spænde remmen endnu mere.

For mens kommunens investeringer er blevet undersøgt for, om man har investeringer i russiske virksomheder, så har man ikke kigget på de indirekte bånd til landet.

Blandt andet er en – omend beskeden – del af kommunens midler investeret i den østrigske bank Raiffeisen Bank International.

En bank, som har 22,9 milliarder euro i Rusland og 354 millioner i finansielle institutioner, som er underlagt sanktioner.

Det skriver Financial Times.

Og den melding kom bag på Jan Nymark Thaysen.

Jan Nymark Thaysen (V) overtog posten som rådmand for By- og Landskabsforvaltningen efter kommunalvalget i 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Jan Nymark Thaysen (V) overtog posten som rådmand for By- og Landskabsforvaltningen efter kommunalvalget i 2021. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Jeg er ikke bekendt med, at vi har investeret i den bank, og det skal da undersøges nærmere,« siger han og fortsætter:

»Og så skal vi nok også kigge på, om vi på samme måde er eksponeret i andre virksomheder.«

Venstremanden understreger, at det ikke er så lige til, når det kommer til de indirekte investeringer i Rusland. For hvor langt skal man gå?

B.T. har talt med flere investeringseksperter, som også understreger, at det ikke er nemt at navigere i den økonomiske virkelighed efter Ruslands invasion af Ukraine.

Økonomiudvalget er enige om følgende: Aalborg Kommune er klar til at hjælpe med indkvartering af flygtninge fra Ukraine.

Aalborg Kommune er klar til at understøtte civilsamfundets aktiviteter i relation til situationen i Ukraine.

Økonomiudvalget vil sikre, at Aalborg Kommune ikke har investeringer i russiske virksomheder og/eller foretager indkøb fra russiske virksomheder. Vi har umiddelbart ingen, men det skal undersøges nærmere.

Ser på muligheden for at flage med ukrainsk flag, da der har været opfordring til det som form for støtte.

Suspension af Aalborg Kommunes venskabsbysamarbejde med Pushkin.

Økonomiudvalget tilkendegiver, at der ikke ønskes deltagelse i kulturelle arrangementer med russisk deltagelse.

Økonomiudvalget tilkendegiver, at der ikke ønskes at der købes russisk kul til brug på Nordjyllandsværket. Kilde: Aalborg Kommune

De peger blandt andet på, at det kan tage tid for virksomheder at vurdere, hvordan de skal agere, og at den vurdering kan tage tid at lave.

De peger dog også på, at man som investor har et ansvar for, hvor man placerer sine penge, og at det bestemt ikke er “god stil“ at have investeringer i Rusland.

Derfor er man i deres optik også nødt til at følge udviklingen og virksomhederne nøje og tage notits af, hvordan de forholder sig til deres fremtid i landet.

Raiffeisen International Bank var i starten af marts ude at understrege, at de ikke havde i sinde på nogen måde at opgive deres forretning i Rusland.

17. marts meldte banken så ud, at de »overvejer deres position i Rusland og undersøger de strategiske muligheder.«

Siden har der været tavshed.

Og banken er stadig at finde på kommunens investeringsliste. Og så længe de er det, så kan man ifølge investeringseksperterne ikke påstå, at man har kappet alle bånd til Rusland.

Det kræver nemlig, at man har kigget på både de direkte og indirekte investeringer.

Aalborg Kommunes investeringer bliver varetaget af forskellige investeringsselskaber, men til syvende og sidst er det ifølge borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) kommunens eget ansvar, hvor pengene er investeret.

Er det okay, at kommunen investerer i virksomheder med forretning i Rusland?

»Vi kan jo ikke rende fra, at vi vælger de porteføljer, vi går ind i. Det er en ekstremt svær situation med Rusland, men næste skridt må være at kigge ned i virksomhedernes eksponering i landet. Og det bliver kompliceret,« siger han.