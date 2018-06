Gentofte Kommune trækker nu et nyt juridisk våben for at få den stenrige advokat Jan Leth Christensen til at makke ret.

Kommunen har den 4. juni bedt retten om at nedlægge fogedforbud mod det ifølge kommunen ulovligt opsatte byggepladshegn på Sigridsvej 25 i Hellerup, bekræfter kommunen over for B.T.

Her er Jan Leth Christensen i første række til Øresund ved at få opført en luksusvilla i beton og glas, tegnet af den verdensberømte arkitekt Bjarke Ingels.

Jan Leth Christensen har sat byggepladshegnet op på sin høfde (en bølgebryder, red.), hvilket ifølge kommunen ulovligt forhindrer naboerne og alle andres ret til at kunne gå langs stranden. Den 14. marts i år påbød kommunen Jan Leth Christensen at fjerne hegnet med frist den 21. marts.

Her ses det omstridte hegn, som forhindrer naboer og alle andre i at gå langs stranden.

Da det ikke skete, politianmeldte kommunen Jan Leth Christensen. Han har reageret ved at klage over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ifølge Gentofte Kommune vil træffe afgørelsen inden udgangen af juli. Politiet afventer ankenævnets afgørelse, men kommunens tålmodighed er brugt op, og den har derfor bedt fogedretten skride ind.

»Gentofte Kommune finder det uacceptabelt, at den ulovligt opsatte afspærring af stranden endnu ikke er nedtaget, og at passagen langs stranden forbi Sigridsvej 25 er spærret. Derfor forfølger vi alle muligheder for at sikre offentlighedens adgang til stranden,« siger afdelingsleder for Natur og Miljø i Gentofte Kommune Liselotte Ludvigsen til B.T.

Sådan kommer 'Villa Leth' til at se ud. Byggeriet blev sat i gang den 6. juni i år.

Jan Leth Christensen tager den juridiske optrapning af sagen med ophøjet ro.

»Det er kommunens ret at forsøge at fremrykke en midlertidig afgørelse i fogedretten,« siger han og tilføjer:

»Hvis jeg er enig i rettens afgørelse, vil jeg følge den, og hvis jeg ikke er enig, vil jeg anke den. Og hvis fogedretten siger, at jeg skal fjerne hegnet, selv om jeg anker, så gør jeg selvfølgelig det.«