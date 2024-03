Der er kommet to henvendelser om psykologhjælp efter Borup-sag, men ingen har været til samtale endnu.

Køge Kommune har modtaget to henvendelser om psykologhjælp i forbindelse med sagen fra Borup Skole, hvor flere elever angiveligt har oplevet grænseoverskridende adfærd fra andre børn på skolen.

Det oplyser kommunen i et skriftligt svar til Ritzau.

I kølvandet på sagen blev et brev sendt ud til forældre på skolen om, at hvis der var behov for rådgivning eller psykologhjælp, skulle man række ud til Familiecenter Køge.

- Hvis I har brug for at tale med en psykolog/forebyggende rådgiver eller få redskaber til at tale med jeres børn, kan Køge Kommunes familiecenter kontaktes, lød det i tilbuddet.

På trods af henvendelserne har ingen gjort brug af psykologsamtaler endnu, lyder det mandag.

Den seneste uge har der været stor mediebevågenhed på Borup Skole.

Det er blevet beskrevet af flere medier herunder sn.dk og TV 2, at flere elever i skolens indskoling angiveligt er blevet udsat for grænseoverskridende adfærd som vold og i nogle tilfælde grove seksuelle krænkelser.

Efter sagen begyndte at rulle for en uge siden, har Borup Skole indført en række initiativer, der skal genoprette trivslen i indskolingen.

Planerne blev præsenteret onsdag i sidste uge, hvor forældrene til indskolingselever på Borup Skole blev indkaldt til et dialogmøde. Her deltog chef for dagstilbud og skoler i Køge Kommune, Lars Nedergaard, også.

Han fortalte blandt andet, at børnene ville få mulighed for en psykologsamtale, og at der bliver igangsat en kompetenceudvikling af medarbejderne.

Hvis der ikke er nok psykologer i kommunen til at håndtere efterspørgslen, vil der blive hyret flere ind, lød det i den forbindelse.

Derudover kommer der ekstra gang- og gårdvagter.

Efter vinterferien, som i Køge Kommune afholdes i uge 8, vil der blive indført flere initiativer.

/ritzau/