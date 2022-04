Der er sat skilte op, der er blevet skrevet Facebook-opslag, borgere har udtrykt både frustration og væmmelse.

Men der er stadig ikke styr på lortet – det menneskelort, som flyder i Riis Skov i Aarhus.

Nu vil politikerne sætte nye tiltag i gang for at stoppe skovskiderne.

»Problemet er, at folk rent ud sagt skider i en af Danmarks mest benyttede skove. Det er klamt, det er ulækkert, og det kan være farligt. Folk kan blive syge af det, hvis de kommer til at røre ved det,« siger Gert Bjerregaard (V), som er medlem af Teknisk Udvalg i Aarhus.

Udvalget behandlede onsdag et forslag stillet af Liste Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse om at udarbejde et katalog med mulige scenarier for, hvordan serviceniveauet for offentlige toiletter kan løftes.

»Jeg er glad for, vi får set på det. Jeg kan være bekymret for, skiltning ikke er nok, og i skiltningen er det vigtigt, der er piktogrammer, så svagtseende også har mulighed for at få hjælp,« siger Gert Bjerregaard.

Han peger på, det desuden kan være nødvendigt med flere toiletter.

»Men nu får vi et kortlægning af det, og så har jeg en forventning om, at Teknik og Milkø vender tilbage med forslag til, hvad vi kan gøre, for det er der behov for,« siger Gert Bjerregaard.

Jakob Søgaard Clausen (DF) er enig med Gert Bjerregaard i, at kommunen må se på, om der skal flere offentlige toiletter i Aarhus.

»Det skal ikke være sådan, at folk er nødt til at gøre det i naturen, hvis de ikke kan holde sig. Jeg synes, det er en del af det at være en god kommune, at folk kan komme på toilet tæt på,« siger Jakob Søgaard Clausen.

Han kalder det »en skide god idé« at få en kortlægning af problemet.

»Man kan ikke være tjent med det, hverken over for dem, der besøger området, eller dem, der gør det,« siger han.

Han fortæller, at regningen for at komme skovskiderne til livs dog godt kan løbe op.

»Jeg håber, der kommer styr på det. Så er det op til byrådet at prioritere penge til det. Det er ikke gratis. Det koster cirka 1,2 millioner kroner at etablere et fast toilet. Så det er alligevel en del penge, der skal findes,« siger han.

Han forventer dog, man også vil se på alternative muligheder med eksempelvis mobile toiletter.