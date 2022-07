Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Antallet af rotter både indendørs og udendørs var sidste år stigende.

I Allerød Kommune på Nordsjælland er der nu lavet en særlig plan for at bekæmpe rotterne, skriver sn.dk.

Kommunens nye rottehandlingsplan lægger nye grønne metoder til rottebekæmpelsen.

Helt konkret betyder det, at det skal skrues ned for giften.

Ugler skal bidrage til at bekæmpe de mange rotter. Foto: JAKOB DALL Vis mere Ugler skal bidrage til at bekæmpe de mange rotter. Foto: JAKOB DALL

I stedet skal en af rotternes største fjender, når det er nat, bruges mere aktivt til at bekæmpe rotterne.

Allerød Kommune vil således opsætte redekasser til ugler udvalgte steder, hvor der er en kendt bestand af rotter.

»En grøn rottebekæmpelse har den åbenlyse fordel, at den er bedre for miljøet og naturen. Derudover virker gift mod rotter også kun begrænset, da de med tiden bliver resistente over for giften. Biologisk bekæmpelse er et godt værktøj i den grønne rottebekæmpelse, og vi vil hilse en øget bestand af ugler velkommen,« siger Miki Dam Larsen, der er formand for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, til sn.dk.

Hvis det lykkes at få ugler til at etablere sig i redekasserne, kan uglerne bidrage til en grønnere bekæmpelse af rotterne i deres jagtområde i kommunen, lyder det fra Allerød Kommune.