Aarhus Kommune vil nu tilbyde danskkurser og efteruddannelse til ukrainske flygtninge, der kommer til Aarhus-området, så de kan få arbejde i den aarhusianske ældrepleje.

»De ukrainske flygtninge mangler job og tryghed, og vi er i forvejen en mangfoldig arbejdsplads med stor erfaring i at uddanne og oplære medarbejdere fra andre europæiske lande.«

»Det er vigtigt, at ukrainerne får en så normal hverdag som muligt her i Danmark, hvor de kan tjene deres egne penge, og hvor børnene kan fortsætte skole og uddannelse, så de får et godt ophold hos os – og står bedst muligt rustet, når de vender hjem igen,« fortæller rådmand for sundhed og omsorg, Christian Budde (V).

Derfor er Sundhed og Omsorg og SOSU Østjylland gået i gang med at tilrettelægge et forløb med intensiv danskundervisning kombineret med et fagligt uddannelsesforløb i pleje og praktisk hjælp, skriver de i en pressemeddelelse.

»Vi forventer, at hovedparten af flygtningene er kvinder, og at de udgør et bredt udsnit af den ukrainske befolkning, og derfor med stor erfaring fra arbejdsmarkedet og måske endda inden for sundhedssektoren.«

»Og vi forventer, at de allerede efter et introkursus vil kunne assistere med praktisk hjælp og senere også assistere med visse plejeopgaver – afhængigt af deres faglige baggrund,« siger hr-chef Helle Rasmussen.

Sammen med SOSU Østjylland sammensætter Sundhed og Omsorg nu en særlig uddannelsespakke, hvor første element er et 12-ugers introduktionsforløb. Introduktionsforløbet består af sprogundervisning i dansk, efteruddannelse inden for praktisk hjælp og pleje samt praktikdage med træning i praksis.

Efter introduktionsforløbet vil flygtningene blive tilknyttet faste steder i ældreplejen, hvor deres læring fortsætter i praksis sideløbende med, at de involveres i opgaveløsningen og efterfølgende får tilbudt ansættelse i særlige uddannelsesstillinger.

»Det første man har brug for er varme, mad, drikke og en seng at sove i. Når man har sundet sig, så har man brug for en legeplads eller fodboldbane til børnene, et besøg i kirken eller et besøg hos lægen,« siger rådmand Christian Budde og tilføjer:

»På den lidt længere bane, hvis der ikke er udsigt til, at man kan komme hjem, så ønsker man børnepasning, en skole til børnene og et job eller en uddannelse. Derfor går vi i gang allerede nu. De skal i hvert fald vide, at vi står klar.«