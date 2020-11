Normalt skal du frem med rejsekortet eller dit pendlerkort, når du bevæger dig rundt med busser her i landet.

Men hvis du er borger i Svendborg Kommune, kan du nu i nogle tilfælde slippe for at punge ud.

I den fynske kommune har man nemlig besluttet, at det skal være gratis at køre med bybusser i weekender og helligdage resten af 2020 og hele 2021.

Det skriver TV 2 Fyn.

»Vi havde aftalt, at det skulle være gratis i weekenderne i 2021, og nu kommer julen, så vi tænkte: 'Hvorfor kan vi ikke bare begynde nu?' Det er meget naturligt, at vi starter nu,« siger Flemming Madsen (S), der er formand for Teknik- og Erhvervsudvalget i Svendborg, til lokalmediet.

Han håber, at mange svendborgensere vil benytte sig af de gratis busture.

Og så drømmer Flemming Madsen derudover også om, at ordningen vil betyde, at flere af kommunens borgere vælger at tage turen til det centrale Svendborg for at købe deres julegaver i lokale butikker.

Indtil videre er ordningen kun tænkt til og med 2021.