I to måneder har Tårnby Kommune forholdt sig helt tavs omkring en forvaltningschef, de fritog for tjeneste tidligere på efteråret.

Men nu bryder kommunen endelig tavsheden.

Onsdag morgen oplyser Tårnby Kommune i en kortfattet pressemeddelelse, at Kim Madsen fratræder sin stilling som forvaltningschef for for Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen.

Det står klart, efter kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune tirsdag aften godkendte en gensidig fratrædelsesaftale mellem kommunen og Kim Madsen, lyder det.

Kim Madsen har været fritaget for tjeneste siden slutningen af september, efter en forhenværende jobcenterchef i kommunen stod frem med anklager om lovbrud i forvaltningen.

Det var den forhenværende jobcenterchef Bo Hammer, der i forlængelse af sin fratrædelse i midten af september fremsatte kraftig kritik af sin tidligere arbejdsgiver i et opslag på det sociale medie LinkedIn.

Han beskyldte Tårnby Kommune – og heriblandt forvaltningschef Kim Madsen – for »lemfældig omgang med EU-lovgivning«.

En kritik, Bo Hammer senere gentog og uddybede i radioprogrammet 'En uafhængig morgen', hvor han blandt andet fortalte, at han under sin ansættelse oplevede, at udbudslovgivningen blev omgået.

Arkivfoto. Først anmeldte Bo HAmmer sin arbejdsplads, Tårnby Kommune. Så indgik han en fratrædelsesaftale – på kommunens foranledning. Dernæst stod han frem på sociale medier og i live radio og beskyldte sin tidligere arbejdsgiver for lovbrud. Foto: Dennis Lehmann Vis mere Arkivfoto. Først anmeldte Bo HAmmer sin arbejdsplads, Tårnby Kommune. Så indgik han en fratrædelsesaftale – på kommunens foranledning. Dernæst stod han frem på sociale medier og i live radio og beskyldte sin tidligere arbejdsgiver for lovbrud. Foto: Dennis Lehmann

Bo Hammer fortalte, at han ved flere tilfælde ikke kunne nikke genkendende til indholdet af referater af møder, som han skulle have holdt med forvaltningschefen.

Forud for sin fratrædelse – som skete på kommunens foranledning – var Bo Hammer desuden gået til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) med sine bekymringer, og Tårnby Kommune bliver i den forbindelse undersøgt for lovbrud.

Kommunen besluttede i den forbindelse at sende Kim Madsen hjem. Og nu viser det sig altså, at han ikke vender tilbage til sin stilling som forvaltningschef.

Kim Madsen har været ansat i forskellige chefroller i Tårnby Kommune siden 2000, og han vil fortsat være fritaget for tjeneste frem til udgangen af juni måned 2022, hvorefter han fratræder sin stilling, lyder det i pressemeddelelsen.