Udsigten til 4.400 ukrainske flygtninge har givet hovedpine i Aalborg Kommune.

For mens der er enighed om, at flygtningene skal hjælpes, så kniber det med at finde plads til dem.

»Der er jo desværre ikke noget, der tyder på, at den ubærlige situation i Ukraine ændrer sig foreløbigt. Er regeringens forudsigelse korrekt, vil det svare til, at vi i Aalborg Kommune skal modtage og finde bolig til cirka 4.400 fordrevne ukrainere,« lyder det fra kommunens rådmand for job og velfærd, Nuuradiin Hussein (S).

Og så mange flygtninge er der ikke lige umiddelbart boliger nok til.

Nuuradiin Hussein. Foto: Socialdemokratiet

I en pressemeddelelse skriver kommunen, at de mange flygtninge 'alt andet lige vil lægge et stort pres på boligmarkedet i hele kommunen'.

Aalborg Kommune arbejder i øjeblikket på at etablere et eller to modtagecentre. Men de vil højst kunne huse 600 flygtninge, lyder vurderingen fra kommunen.

Derfor kommer rådmanden nu med en appel til private udlejere.

»Vi ved, at mange private udlejere er interesserede i at hjælpe i den nuværende situation, så det er vigtigt for os, at de henvender sig, så vi kan få en dialog om et samarbejde,« siger Nuuradiin Hussein.

Den helt store udfordring bliver så at finde løsninger, der er til at betale for flygtningene.

»Mange der kommer her til er jo reelt eneforsørgere, da manden jo er blevet tilbage i Ukraine. Det kan være en udfordring i forhold til økonomien, men omvendt måske give nogle muligheder for at to veninder eksempelvis går sammen om at dele en lejlighed. Det er noget af det, som vi vil arbejde med,« siger rådmanden.

Foruden private udlejere er kommunen også i dialog med de almene boligforeninger for at finde løsninger på flygtningesituationen.

»Vi har nogle boligforeninger her i kommunen, der på andre områder har vist, at de er gode til at finde løsninger. Samtidig er de vigtige partnere for kommunen i forhold til at sikre, at de nytilkomne ukrainere lander godt ude i boligområderne,« afslutter Nuuradiin Hussein.