Sommeren har for alvor ramt Danmark, og det kan derfor være fristende med en dukkert.

Lige nu skal du dog være særlig opmærksom, hvis du har planer om at hoppe i bølgen blå.

Solrød Kommune fraråder nemlig al badning ved Solrød Strandpark.

Det skriver sn.dk.

Hvad er E-coli infektion? E-coli er et fælles navn på en gruppe bakterier, som normalt findes i menneskets tarm. Bakterierne er nyttige for fordøjelsen og er med til, at bakterier, der fremkalder sygdom, ikke formerer sig i tarmen. Der findes dog nogle specielle varianter af E-coli, der kan fremkalde sygdom og medføre svær diarré. Kilde: sundhed.dk

Kommunen skriver på sin hjemmeside, at den seneste analyse viser, at badevandet ved den populære strandpark ikke lever op til kvalitetskravet.

Det skyldes, at der er et forhøjet antal af E-colibakterier i prøven.

»Vores seneste badevandsanalyser viser, at badevandet ved Solrød Strandpark ikke lever op til kvalitetskravene, da der er et forhøjet antal af E-colibakterier i prøven. Derfor anbefaler vi ikke at bade i vandet ved Solrød Strandpark, men i stedet besøge Trylleskov, Østre Strandvej eller Staunings Ø, hvor prøverne viser, at alle tre badestationers vand lever op til kravene,« skriver kommunen.

Dog vil der snart blive foretaget en ny analyse af badevandet, som betyder, at de badeglade i Solrød Kommune skal krydse fingre lørdag 17. juli, hvor resultatet fra analysen kommer.