De seneste dages vejrskifte har gjort det åbenlyst, at Aalborg er lidt for fint på den.

Og det handler ikke om, at Aalborg har fået et ansigtsløft eller er blevet mere eksklusiv. Nej, det er simpelthen kommunens vejsalt, der er lidt finere, end hvad godt er.

»De seneste leverancer af salt, vi har modtaget, er ekstraordinært fint – og det er vores udstyr ikke gearet til. Derfor kan du opleve at det 'klatter' lidt rundt omkring,« skriver kommunen på sin Facebook-side.

Niels Sloth, der er afdelingsleder for entreprenørenheden i kommunen og ansvarlig for blandt andet saltning af veje, forklarer, at det særligt er på kommunens stier, man kan opleve, at saltningen ligger i klatter.

»Det giver lidt udfordringer i vores små maskiner. De store på vejene kan godt klare det. Det handler simpelthen om, at saltet er så fint, at der kommer for meget ud,« siger han.

Han medgiver, det kan se lidt spøjst ud, at den grove salt er skiftet ud med fint salt, men det går ikke ud over saltets effekt, forsikrer han.

»Det er nærmere modsat, for der kommer meget ud,« siger han.

Og så er der også en helt anden faktor, der spiller ind på, hvorfor saltet ligger, som den gør.

»Havde det været vinter, havde man nok ikke lagt mærke til det. Det er simpelthen fordi, det er så tørt og solen skinner, at det lægger sig sådan,« slutter han.