Er du ansat af Frederiksberg Kommune og har en arbejdstelefon, kan du scrolle løs på Instagram, Twitter og Facebook.

Men du kan ikke sidde og småfnise af videoer på TikTok.

Appen er nemlig røget på kommunens sorte liste og bandlyst på kommunens enheder.

Det skriver mediet Radar.

Frederiksberg er langt fra første sted, hvor appen er røget i den sorte bog. Den er helt bandlyst i Indien, for eksempel. Og også i USA er der stor debat om den. Er man føderalt ansat er det for eksempel ikke tilladt at have den på telefonen.

Appen var den mest downloadede app sidste år, men der er i den vestlige del af verden en frygt for, hvad den bliver brugt til – udover underholdning. TikToks moderselskab, ByteDance, er nemlig delvist ejet af den kinesiske regering og tvunget til at samarbejde med kinesiske sikkerhedstjenester.

Mange frygter derfor, at den lader de kinesiske myndigheder følge med, hvor de vil.

Men den frygt er fuldkommen ubegrundet, skal man tro selskabet selv.

Radar har således talt med TikToks nordiske kommunikationschef, Parisa Khosravi, og han skriver i et mailsvar til Radar, at Frederiksberg Kommunes beslutningen er meget uheldig:

»Især da de nye regler i nogle amerikanske stater er baseret på løgne om TikTok og hypotetiske påstande, som allerede er direkte behandlet. Vi byder altid velkommen til en åben dialog for at informere om vores datastyring og strenge sikkerhedsprocesser og protokoller, der har til formål at holde vores brugere og deres data sikre. Sikkerheden i vores fællesskab er og vil altid være vores topprioritet,« skriver Parisa Khosravi til Radar.