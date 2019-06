Fynsk kommune vil skabe et sundere arbejdsmiljø ved at forbyde rygning og passiv rygning i arbejdstiden.

Fra august næste år må medarbejdere i Nyborg Kommune efterlade cigaretterne derhjemme, da det bliver forbudt at ryge i arbejdstiden. Medmindre man er politiker, for så er man nemlig undtaget.

Sådan bliver virkeligheden, hvis et lovforslag i den fynske kommune bliver godkendt. Det skriver TV2 Fyn.

Og forslaget ser da umiddelbart ud til at blive godkendt. I hvert fald er det kommunens egne ansatte og ledelse i det såkaldte Hovedudvalg, der står bag det.

Ifølge forslaget bliver det helt forbudt at ryge i arbejdstiden. Det bliver endda forbudt at 'flekse ud' for at ryge.

Derudover gælder forbuddet også for dem, der selv betaler for deres frokostpause.

Hvis ansatte absolut vil ryge i selvbetalte pauser, skal de tage det kommunale tøj af og forlade martriklen, skriver TV2 Fyn.

Selv kommunale ansatte, der arbejder hjemmefra i Nyborg Kommune, bliver ramt af reglerne, da man ikke må ryge i nærheden af udstyr eller materiale ejet af kommunen.

Rygeforbuddet gælder dog ikke de 25 politikere, der sidder i Nyborg Byråd. Selvom deres løn bliver betalt med offentlige midler, er de nemlig på papiret ikke ansat i kommunen.

Forbuddet gælder dog ledelsen på rådhuset.

Ifølge lovforslaget skal kommunens dagplejere fra august næste år sørge for, at børnene kun leger og færdes i rum, som er røgfri døgnet rundt.

Derudover vil kommunen stille strammere krav til rygende borgere, der skal have kommunens personale på visitationsbesøg.

Kravene til borgerne lyder blandt andet, at der skal være luftet godt og grundigt ud, inden kommunens medarbejdere kommer på besøg.

Hvis medarbejderen føler sig generet af røg på noget tidspunkt i sin arbejdsdag, kan han/hun anmelde det som et arbejdsmiljøproblem.

Den nye rygepolitik skal sikre et sundere arbejdsmiljø samt vise, at kommunen støtter op om sunde vaner. Hvis kommunens ansatte bliver fanget i at ryge i arbejdstiden, risikerer de en påtale, advarsel eller en fyring.

Forslaget skal behandles i Nyborgs Økonomiudvalg mandag. Du kan læse hele lovforslaget her.